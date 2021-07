Nei giardini di Villa Ca’ Erizzo film di Majewski Onirica e Field of Dogs

Il terzo appuntamento, sabato 3 luglio alle 21.30, è un omaggio all’amore salvifico di Dante per Beatrice, ma non solo: Onirica – field of dogs, del 2014, a firma del poliedrico regista polacco Majewski esplora ambiti artistici eterogenei, sperimentando allo stesso tempo eventi contemporanei.

Terza parte di una trilogia dedicata sull’arte, Onirica è la storia di Adam, poeta e promettente professore universitario di letteratura sopravvissuto ad un incidente stradale in cui sono morti la compagna, Basia, e il suo migliore amico, Kamil. Da quel momento Adam abbandona l'insegnamento, trovando lavoro (e rifugio) in un centro commerciale: l’unica cosa che gli dà tregua dal dolore è la lettura della Divina Commedia e il dormire. Nel sonno, infatti, può visitare un mondo parallelo in cui incontrare persone care e fantasmi, vedere da un altro punto di vista le catastrofi naturali e politiche che colpirono la Polonia nel 2010, ma soprattutto cercare, come Dante con Beatrice, di ritrovare l'amata Basia.



Majewski unisce qui la lezione dei suoi maestri: dal naturalismo del concittadino Piotr Michalowski, agli ambienti disadorni che rimandano all’arte concettuale di Christian Boltanski, alle illustrazioni della Commedia di Gustave Dorè. Ma aggiunge anche riferimenti alla filosofia europea, da Epitteto a Seneca a Heidegger, senza mai scadere nella citazione ma inserendola nella narrazione. Costituito da tableaux vivants dalla grande forza espressiva, Onirica è un film intimista, simbolico, in cui le ombre e i sogni sono immagini di illusione e trascendenza.



Chiude la programmazione il magnifico Arca Russa di Alexander Sokurov (2002), che contiene molti riferimenti alla Commedia dantesca. Un viaggio straordinario in un unico piano sequenza girato nelle sale dell’Hermitage di San Pietroburgo, lungo tre secoli di storia russa, attraverso l’arte.

Operaestate Festival e Fondazione Luca rinnovano la loro collaborazione per la cultura e lo spettacolo, ambientando, come da tradizione ormai consolidata, quattro imperdibili appuntamenti con il grande cinema negli incantevoli giardini di Villa Ca’ Erizzo Luca, sede del Museo Hemingway e della Grande Guerra. La mini rassegna è dedicata quest’anno all’anniversario dantesco e ha come titolo In viaggio con Dante, al cinema, e prevede una serie di approfondimenti in apertura delle proiezioni, a cura del giornalista Alessandro Comin.



Informazioni e prenotazioni per la rassegna cinematografica:

Ingresso 4€ a serata - tessera 4 serate 12€

prenotazione obbligatoria al tel. 0424.529035 - info@villacaerizzoluca.it