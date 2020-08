Le calde notti d'estate a Villa Bonin: gli appuntamenti del week end

Gli appuntamenti del week end a Villa Bonin con la musica reggaeton e l'atmosfera surreale del Cosmic.

Venerdì 7 agosto 2020 - Magika, Reggaeton y Pop Music

Villa Bonin Club & Restaurant il weekend inizia con il piede giusto. Infatti si balla con Magika, il party reggaeton y pop music sin igual. L'estate è all'apice e per questo la notte si tinge di oro e glitter, con il dinner show di Gianluca Indovino, il modo giusto per godersi l'inizio del weekend. Più tardi in main room dj Stefano Mattara e Andrea Bozzi, voice Ares Favati, Garden Room Dj Gianluca Indovino, El Cielo Dj Matteo Favaretto. Cena dalle 21, party già dalle 22 e 30.

Sabato 8 agosto - Cosmic, La Resurrezione

Colori, animazione, maschere e tutta l'atmosfera surreale di Cosmic sabato 8 agosto 2020 fanno scatenare Villa Bonin Club & Restaurant. Oltre a musica che sa far emozionare, lo staff di Cosmic punta sulle scenografie, sui colori, sulle maschere, sui coriandoli, tutti elementi che, messi insieme in modo perfetto, trasportano chi balla in una dimensione fantastica e parallela, già a partire della cena. Cosmic, non a caso, è l'abbreviazione dello slogan "Celebrate only sensational moments inside club"... Il party dell'8 agosto ha un sottotitolo che è tutto un programma: la Resurrezione. Non resta che viverlo. Una festa come Cosmic, così stravagante e fuori dagli schemi, è perfetta per scatenarsi.

L'idea giusta è arrivare a Villa Bonin Club & Restaurant già all'ora dell'aperitivo, visto che un mix perfetto di divertimento, cibo e drink è da sempre ciò che caratterizza questo spazio. Quella di Villa Bonin Club & Restaurant non è una semplice cena: è un dinner show pieno di performance, artisti, musica. Si parte dalle 21 con l’aperitivo servito al tavolo e sfiziosi finger food da gustare nel verde dei giardini del locale. Poi si sceglie tra menù ristorante e menù pizzeria.

In caso di pioggia le serate si svolgeranno regolarmente.

VILLA BONIN Club & Restaurant Via Del Commercio, 49 | Uscita VI Ovest - 36100 Vicenza Tel. 393 0123 393

Villa Bonin Club & Restaurant da vent'anni è un punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi ha voglia di divertirsi, cenare e ballare. Aperta da gennaio a dicembre, è un grande spazio pieno del meglio che la tecnologia al servizio dello spettacolo può offrire: maxi schermi, luci e impianto audio creano emozione, grazie al talento di top dj come Bob Sinclar, Nervo, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte (...) e a party scatenati come Besame, format nato qui e oggi costantemente in tour in tutta Italia. Ma Villa Bonin non è solo questo. Come dice il nome stesso del locale, è anche un edificio ricco di storia, che ospita la barchessa di una grande villa palladiana. Qui ogni serata che inizia presto, da un aperitivo a cinque stelle che diventa una cena servita all'altezza delle aspettative dei più esigenti.