Villa Bonin Restaurant & Music Bar: venerdì Flamingo Night, sabato Enamoré dj set

Questo week end Villa Bonin continua a proporre la formula Restaurant & Music Bar, per un altro doppio party da vivere con ingresso libero tutta la notte. Dinner show, divertimento e musica da ascoltare con gli amici in totale sicurezza. Dalle 21 prendono vita serate d'eccellenza, da vivere a ritmo di musica, con il sorriso sulle labbra, godendosi i cocktail, le bollicine, la cucine, le tante opzioni dei menu... E gli eventi sono garantiti anche in caso di maltempo.

Venerdì 4 settembre 2020 a Villa Bonin Restaurant & Music Bar la festa è Flamingo Night. Cena spettacolo con il sound coinvolgente di Matteo Favaretto, più tardi arriva in console anche Andrea Bozzi. Sono due dei dj simbolo del sound di Villa Bonin, per cui la qualità musicale e le emozioni sono assicurate. Cena dalle 21, Music Bar dalle 22 e 30.

Sabato 5 settembre 2020 a a Villa Bonin Restaurant & Music Bar prende vita invece il party Enamoré in versione dj set, con un mix spensierato di reggaeton ed electro latino. La cena spettacolo si vive con la musica e l'energia di Luca B, più tardi in console arrivano Andrea Bozzi, Kampo M, con una selezione musicale perfetta per emozionarsi. Cena dalle 21, Music Bar dalle 22 e 30.

Chi cena a Villa Bonin Restaurant & Music Bar ogni weekend gusta piatti d'eccellenza: si parte con un aperitivo servito al tavolo e sfiziosi finger food da gustare nel verde. Subito dopo, ecco un mix di carne e pesce, gustosi primi e secondi piatti. Chi lo desidera può anche scegliere tra pizza (in promo a 18 euro), hamburger gourmet, insalatone oppure la nuovissima Poke. Dalle 23 prende poi vita il Music Bar targato Villa Bonin. I dj propongono tanta buona musica: è possibile divertirsi al tavolo con gli amici, ordinare bottiglie, passeggiare nel verde nei grandi giardini esterni, oppure recarsi al banco bar dove poter sorseggiare cocktail d'eccellenza.

4/9 Flamingo Night @ Villa Bonin Restaurant & Music Bar (con orari

5/9 Enamorè Dj Set @ Villa Bonin Restaurant & Music Bar

La main room e tutte le piste da ballo sono interdette.

Non è consentito ballare e creare assembramenti dovuti al ballo.

La mascherina è sempre obbligatoria.

E' necessario mantenere la distanza interpersonale.

VILLA BONIN Club & Restaurant

Via Del Commercio, 49 | Uscita VI Ovest - 36100 Vicenza

+39 393 0123 393

VILLA BONIN Club & Restaurant

Villa Bonin Club & Restaurant da vent'anni è un punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi ha voglia di divertirsi, cenare e ballare. Aperta da gennaio a dicembre, è un grande spazio pieno del meglio che la tecnologia al servizio dello spettacolo può offrire: maxi schermi, luci e impianto audio creano emozione, grazie al talento di top dj come Bob Sinclar, Nervo, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte (...) e a party scatenati come Besame, format nato qui e oggi costantemente in tour in tutta Italia. Ma Villa Bonin non è solo questo. Come dice il nome stesso del locale, è anche un edificio ricco di storia, che ospita la barchessa di una grande villa palladiana. Qui ogni serata che inizia presto, da un aperitivo a cinque stelle che diventa una cena servita all'altezza delle aspettative dei più esigenti.