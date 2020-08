Villa Bonin: questo fine settimana cena spettacolo, Cuore Matto Dj Set e Thorn 

A Villa Bonin non si può più ballare allora diventa Restaurant & Music Bar, dalle 21, sia venerdì 28, sia sabato 29, prende vita una cena spettacolo sotto le stelle d'eccellenza, perfetta per vivere con gli amici gli ultimi giorni d'agosto con il sorriso sulle labbra. Sul palco ad intrattenere il pubblico ci sono la voce e l'energia di Luca B, uno che è capace di mettere di buonumore a chiunque. Dalle 23 prende poi vita il Music Bar targato Villa Bonin. I dj suoneranno tanta buona musica, sarà possibile divertirsi, al tavolo con gli amici, passeggiare nel verde nei grandi giardini esterni, oppure recarsi al banco bar dove poter sorseggiare cocktail d'eccellenza.

Venerdì 28 agosto in particolare la festa è Cuore Matto Dj Set. Al mixer ci sono Andrea Castello e Andrea Bozzi, mentre alla voce c'è Giulio Palm Beach. Cuore Matto è l'evento simbolo di divertimento & stile a Vicenza e non solo. E' un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi con eleganza. Ogni festa diventa un evento da ricordare, con la voglia vivere tutto daccapo, ancora una volta.

Sabato 29 agosto invece ecco un coinvolgente Thorn Dj Set. Thorn è uno dei performer italiani più richiesti. E' attivo in Italia e pure a Ibiza. E' stato sul palco con Steve Angello e si è esibito ai private party di brand come Diesel, Dsquared, Just Cavalli, Martin Margiela. Quando è sul palco sa come regalare emozioni. Inoltre la stessa sera, durante la cena, dalle 21 alle 22, prende vita Miss Stella di Notte, un "Beauty Contest" durante il quale sfileranno bellissime modelle con abiti casual ed eleganti...

Chi cena a Villa Bonin Restaurant & Music Bar gusta tra l'altro piatti d'eccellenza: si parte con un aperitivo servito al tavolo e sfiziosi finger food da gustare nel verde. Subito dopo, ecco un mix di carne e pesce, gustosi primi e secondi piatti. Chi lo desidera può anche scegliere tra pizza (questo weekend c'è una promo appetitosa: menu pizza a 18 euro) hamburger gourmet, insalatone oppure la nuovissima Poke.

NORME DI COMPORTAMENTO

La main room e tutte le piste da ballo sono interdette.

Non è consentito ballare e creare assembramenti dovuti al ballo.

La mascherina è sempre obbligatoria.

E' necessario mantenere la distanza interpersonale.