Villa Barbarigo a Noventa Vicentina: il potere della serenissima

Dalla vocazione agricola, grazie alla posizione strategica tra i Colli Berici e gli Euganei, Noventa Vicentina è testimone di importanti avvenimenti storici.

Sul suo territorio furono trovati reperti dovuti a presenza umana in epoca preistorica e fu densamente abitato in età romana.

Aspramente coinvolta nelle lotte tra i Comuni e l’Impero, dal 1404 entrò a far parte della Repubblica di Venezia, e nel secolo successivo, dopo la Lega di Cambrai (1508), Noventa Vicentina ebbe un florido sviluppo economico e sociale. Le sue vicende si intrecciarono strettamente con quelle della Serenissima fino alla sua caduta (1797).

La nostra visita turistico-culturale si incentra su Villa Barbarigo Rezzonico, simbolo della città. Il complesso (villa padronale, barchesse, colombare), noto anche come “Villa dei Dogi”, voluto nel 1588 da Giacomo di Andrea Barbarigo, si erge con maestosità al centro del paese, sviluppandosi in altezza per quattro piani.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/villa-barbarigo-a-noventa-vicentina-2/