VILLA ANGARANO BIANCHI MICHIEL è una dimora Palladiana, inserita nell’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1996.

A pochi chilometri dal centro di Bassano del Grappa è immersa in un paesaggio di grande suggestione tra i vigneti, le colline di S.Eusebio, il fiume Brenta e il massiccio del Monte Grappa. Dai documenti risulta un edificio abitato da Giacomo: probabilmente fu per questo che si iniziarono i lavori dalle barchesse. Tradizionalmente la data di progettazione della villa viene fatta risalire alla fine degli anni quaranta del Cinquecento. Angarano è un appassionato di architettura e stretto amico di Palladio, il quale nel 1570 gli dedica la prima metà dei Quattro Libri.

Così recita: “E’ questo luogo celebre per i preziosi vini, che vi si fanno, e per li frutti che vi vengono, e molto più per la cortesia del padrone”.

E’ un vero angolo di Veneto Segreto: siete pronti a scoprirlo insieme a noi?



Cosa vedremo:

- Il parco

- La cappella gentilizia

- Le scuderie

- Il salone al piano terra (apertura straordinaria)

- Visita guidata condotta da guida abilitata ed esperta del territorio



SABATO 23 LUGLIO 2022

1° turno: 17.15

2° turno: 18.45

3° turno: 20.15



DURATA: 1h30



RITROVO: All’ingresso di Villa Angarano, Via Contrà Corte S.Eusebio 15, 36061 – Bassano del Grappa (VI)



CONTRIBUTO: 13 euro adulti / 6 euro ridotto fino a 16 anni



Prenotazione obbligatoria dal sito: https://eventi.venetosegreto.com/evento/villa-angarano-gioiello-palladiano-di-bassano-del-grappa-tour-serale-sabato-23-luglio/