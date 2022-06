Villa Angaran delle Stelle gioiello neoclassico: visite guidate, aperitivo, musica

Indirizzo non disponibile

Sabato 11 giugno con “FAI UN GIRO IN VILLA”, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dalla Presidenza FAI Veneto in collaborazione con i Gruppi FAI Giovani del territorio.

Il gruppo FAI Giovani di Vicenza a Villa Angaran delle Stelle a Mason Vicentino (VI), armoniosa espressione del Settecento Vicentino, progettata nel 1718 dall’architetto Muttoni. In stile Neoclassico l’edificio è una delle espressioni più raffinate del 1700. La villa è parte di un complesso che comprende anche la casa del custode, la barchessa, il parco con laghetto e la cinquecentesca cappella.

Le visite si terranno dalle ore 15.30 alle ore 22.30 con due diverse modalità.

Dalle 15.30 alle 18.30 visite alla Villa con turni di visita da 25 persone ogni 15 minuti (ultimo ingresso ore 17.45). Non è necessaria la prenotazione. Contributo a partire da 6€

Dalle 18.30 alle 22.30 tramonto in Villa con prenotazione sul sito fondoambiente.it. Ad accompagnare la serata: musica di Elle e zona Aperitivo gestita in autonomia da "Bar Osteria al Passeggio", "Locanda Centrale " e azienda vinicola "Al Monte di Livio" (consumazione non inclusa). Dalle ore 21.00 alla scoperta dei corpi celesti con il Gruppo Astrofili Vicentini “G. Abetti”.

VILLA ANGARAN DI MASON

Armoniosa espressione del Settecento Vicentino, progettata nel 1718 dall’architetto Muttoni, Villa Angaran delle Stelle è in stile Neoclassico ed è una delle espressioni più raffinate del 1700. La villa è parte di un complesso che comprende anche la casa del custode, la barchessa, il parco con laghetto e la cinquecentesca cappella.

La facciata principale della Villa Angaran delle Stelle, orientata ad ovest, è ritmata da dieci lesene ioniche, che formano cinque sezioni e la sezione centrale della facciata è sormontata da un timpano triangolare ove campeggia lo stemma della famiglia.

Le statue arricchiscono e decorano l’esterno del complesso.

Il salone d’onore, con struttura alla veneziana, può essere adibito a convegni, feste e concerti. Gli affreschi che adornano le pareti raffigurano scene mitologiche e il soffitto è abbellito con stucchi in gesso e figure allegoriche delle arti.

Dopo vari passaggi di proprietà, Villa Angaran delle Stelle appartiene attualmente alla famiglia Cattaneo, che l’ha restaurata negli anni Settanta del Novecento.

A nord della proprietà, su una lieve altura e circondata ora da un uliveto, si erge la cappella gentilizia edificata da Gabriele Angaran nel 1518. La facciata coronata dal timpano, presenta reminiscenze gotiche nelle sagome a sesto acuto delle finestre. All’interno, sull’arco trionfale si possono scorgere tracce di affreschi e sulla mensa dell’altare in pietra, una “Annunciazione” di bottega dello scultore vicentino Orazio Marinali.

Villa Angaran delle Stelle è immersa in un vasto parco all’inglese. Il laghetto sul retro della villa è circondato dai frutteti e dalle serre che proteggono i limoni, gli aranci e i cedri durante il periodo invernale.

I contributi raccolti saranno destinati al recupero della malga e dei pascoli di monte Fontana Secca, Bene del FAI a Quero Vas (BL).