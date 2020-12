Villa Adriana: visita online

La villa più celebre villa dell'antichità!

mercoledì 16/12/2020 - ore 21:00

Perchè Adriano soleva percorrere 7 volte il giro del cortile della sua residenza? Come mai nell’Ottocento i visitatori stranieri sparavano contro i soffitti della villa? L’imperatore Adriano nel II sec. realizza uno degli esempi più compiuti di palazzo dinastico, costruendo una residenza estesa quanto una città (vasta più di Pompei!) con soluzioni architettoniche da far impallidire i Fori Imperiali. I suoi arredi hanno arricchito musei di mezzo mondo, la vicina Villa d’Este le si e’ ispirata: ninfei, cupole, laghi, porticati…il sogno di Adriano ti aspetta!

Tipologia visita: online

Costo visita on line:

10€ intero dal 9/12

8€ ridotto fino all’8/12;

5€ studenti, under 18, partecipanti oltre il primo che usano lo stesso pc;

gratis abbonati, gift card.

Costo visita in differita: 15€ intero; 12€ abbonati. Puoi vedere la visita in apposita area riservata entro 1 settimana, quando ti è più comodo.

Ritrovo: ore 21:00 su piattaforma Zoom all’indirizzo comunicato al ricevimento del pagamento

Inizio visita: ore 21:15

Termine visita: ore 23:00

Dettagli: Pecile, Edificio con Tre Esedre, tomba di Antinoo, Cento Camerelle, Piccole Terme, Vestibolo, Canopo, Pretorio, Grandi Terme, Palazzo Invernale, Sala dei Filosofi

Modalità di prenotazione: tramite form di prenotazione su www.itineroma.it alla pagina della visita, specificando nome/cognome/email/cellulare di ogni partecipante; prepagamento con modalità specificate via mail; la prenotazione è da intendersi confermata al ricevimento del prepagamento e contestualmente sarà comunicato il link di invito alla piattaforma Zoom; ci riserviamo di rispondere entro le 72 ore.

Come funziona Zoom: è possibile partecipare con tablet, smartphone o computer: per tablet e smartphone scaricare app Zoom dal proprio Store; con computer cliccando sul link che vi comunicheremo verrete invitati a scaricare il programma adatto e sarete guidati ad accedere al corso. Tutti i partecipanti potranno vedersi ed interagire favorendo la socialità quasi fosse una vera visita guidata.