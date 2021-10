Musica al Porto Burci con la Vigo Orchesta

VIGO è un progetto di Antonio Zuccon Ghiotto, autore e musicista vicentino classe '93. Batterista e violoncellista, decide di cambiare via e di scrivere canzoni, raccontare storie. Dopo la militanza nell'alt-rock band Coquine Market, intraprende la carriera solista con la pubblicazione del disco "Cantautorato I" [Costello's Records / 2020].

Critica e pubblico lo accolgono come un'opera unica nel panorama della musica d'autore italiana. Circondatosi di una band composta da 5 musicisti, tra i più interessanti del territorio vicentino, ha da poco terminato la registrazione del nuovo album. Il disco è stato registrato nella quiete, sotto i monti dell'Alto Vicentino, da Martino Cuman, local hero delle produzioni indipendenti, che ne ha curato la co-produzione e curerà i suoni dal vivo per questa data vicentina.

La Vigo Orchesta è composta da:

Matteo Premoli: chitarra acustica, synth, voce

Francesco Giacon: chitarra elettrica, voce

Alberto Rassu: tastiere, chitarra elettrica, trombone, voce

Augusto Dalle Aste: basso

Massimo Cogo: batteria



Apertura Circolo Cosmos alle 18.00, inizio concerto alle ore 18.30.

Ingresso gratuito con tessera ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell’evento).

Come da normative vigenti ai partecipanti sarà richiesto il possesso di green pass.



https://www.portoburci.it/modalita-daccesso/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...