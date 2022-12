Vigilia di Natale a Barbarano, Babbo Natale consegna i doni

Anche quest’anno l’associazione Pro Colli Berici metterà a disposizione della comunità come da tradizione la consegna dei doni ai più piccoli da parte di Babbo Natale.

Se hai un bambino/a o parente a cui desideri venga consegnato i regali di Natale troverai Sabato 24 Dicembre presso la Ex Casa del Fascio a Barbarano in via IV Novembre ( vicino supermercato A&O e difronte alla Farmacia Boldrin) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per la ricezione dei doni

Per altre informazioni o possibilità in orari differenti chiama il numero in locandina e cercheremo di accontentare tutti.

E non finisce qui

Dopo la Santa Messa della Vigilia di Natale ci troverai fuori dalla porta della Chiesa di Barbarano per scambiarci gli auguri e nel mentre come associazione offriremo cioccolata calda vin brûlé panettone e pandoro a tutta la comunità.