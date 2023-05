Viceramica in piazza dei Signori

Nella prestigiosa Piazza dei Signori di Vicenza, nei giorni 27 e 28 maggio 2023, andrà in scena “VICeramica” una carrellata di artisti della ceramica che arriveranno da diverse parti d’Italia.

Domenica 28, nel pomeriggio, la Piazza si trasformerà in una sfilata di moda all’aperto con uno spettacolare flash mob di una nota stilista del territorio: LAURA MILAN.

Sulle note “del pianista fuori posto” le modelle sfileranno con le sue creazioni originali e con accessori di bigiotteria in ceramica, il tutto filmato da un drone che sorvolerà l’evento che verrà condiviso a livello nazionale.



ViCeramica si offre come straordinaria occasione di valorizzare la Bellezza e l’accoglienza di una città d’arte come Vicenza, promuovendo incontri, scambi, relazioni e nuove conoscenze nel segno dell’Arte e del Lavoro Artigianale.