Al via Vicenzaoro, la primavera del gioiello

Vicenzaoro torna a Marzo 2022. Sarà il primo appuntamento nel calendario degli eventi internazionali, che riunirà tutto il settore orafo gioielliero. Il meglio della produzione Made in Italy dai principali distretti manifatturieri e le eccellenze internazionali presenteranno nuovi prodotti, anteprime di collezione e lanceranno i trend della gioielleria da non perdere.

VICENZAORO, il più grande Salone europeo dedicato all’Oreficeria e alla Gioielleria, è un vero e proprio Business Hub per il settore, capace di promuovere l’incontro tra gli attori più autorevoli del mondo orafo e gioielliero. Accesso principale per i mercati europei, di area russa e del Medio Oriente, è luogo di eccellenza per sviluppare affari e consolidare le relazioni e si posiziona come osservatorio privilegiato per conoscere le ultime tendenze in fatto di stili e design nel mercato orafo gioielliero.

In contemporanea a Vicenzaoro si svolgerà anche T.Gold, la mostra internazionale dei macchinari e tecnologie più innovativi applicati all’oreficeria e ai preziosi organizzata in partnership con A.F.E.M.O. La manifestazione mostrerà “l’hardware” del settore, con le innovazioni che interessano a 360° il processo produttivo.

L’appuntamento con VO Vintage, l’evento aperto al pubblico di collezionisti e agli appassionati di orologi e gioielli vintage, verrà invece traslato a settembre. Al suo posto, ci sarà un nuovissimo progetto dedicato alla presentazione delle più importanti novità del settore orologiaio contemporaneo. Complice la necessità di spostare Vicenzaoro a marzo infatti, le nuove date della manifestazione si sono rivelate perfette per ospitare tutte le novità di prodotto dei brand dell’orologeria.

In accordo con IEG, il Comune di Vicenza ha inoltre deciso di riposizionare nelle nuove date della manifestazione anche il VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, dando la possibilità a tutti i visitatori e ai cittadini di assistere ad un mix virtuoso fra business, cultura, musica e piacere di sapori italiani.

La manifestazione è riservata esclusivamente agli operatori del settore.

L'ingresso è gratuito.

L'ingresso è consentito solo dagli INGRESSI OVEST 1, OVEST 3 e EST.

ORARI DI APERTURA

17 - 21 MARZO 2022

9.30 - 18.30

OPERATORI AUTORIZZATI

Dettaglianti, Grossisti, Fornitori, Private Labels, Agenzie, Giornalisti, Stampa