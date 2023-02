VicenzAgri 2023: Passione Veneta, a Vicenza va in scena la zootecnia regionale

Passione Veneta accende i motori e porta allegria e gusto in Fiera a Vicenza. Il 4 e 5 marzo, al padiglione 6 della Fiera di Vicenza, infatti, si svolgerà VicenzAgri 2023 l’atteso evento con allevatori e appassionati da tutto il Veneto, per far conoscere i formaggi regionali Dop, le tipicità, le macchine agricole, con la possibilità di vedere gli animali della fattoria.

Programma

Mostra mercato con le eccellenze dell’agricoltura contadina. Ingresso libero. Cucina aperta a pranzo sabato e domenica

Orario di apertura al pubblico: Sabato 4 marzo dalle ore 9,00 alle ore 21,00. Domenica 5 marzo dalle ore 09,00 alle 18,00

Venerdì 3 marzo 2023

Ore 20.15 Cena di Gala L’aperitivo

Ore 20.30 La Cena con i formaggi DOP del Veneto ed Eccellenze in Cucina

Sabato 4 e Domenica 5 marzo dalle ore 9,00 alle ore 18,00

La Fattoria di Italialleva con esposizione delle seguenti razze Bovine: Bruna, Burlina, Frisona, Jersey, Pezzata Rossa, Rendena, Angus, Limousine. Ovicaprine: Alpagota, Foza, Lacaune, Camosciata delle Alpi, Saanen. Camelidi: Alpaca. Equidi: Asino Amiatino, Asino bianco dell’Asinara, Mini pony. Ampia esposizione nel Padiglione e al suo esterno di macchine, utensili e prodotti per la zootecnia, con Stand Istituzionale di Veneto Agricoltura

Le fattorie didattiche propongono laboratori per bambini e famiglie. La partecipazione è libera.

I laboratori didattici di Campagna Amica – Coldiretti

Sabato 4 marzo

I laboratori si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, a turnazione.

Al Confin: costruiamo insieme GINO IL CONTADINO E PINA LA CONTADINA

La Valle dei Rapaci – Fagan: Scopriamo e disegniamo gli animali della Fattoria

Le Lazarele: Coniglietto Creativo, crea le tue cartoline a tema coniglio

La Greppia: trasforma e degusta il tuo yoghurt – Laboratorio di degustazione

Laboratorio CITIES – Comune di Vicenza con la cuoca contadinai Susy de Il Giglio Rosso: le ricette antispreco* (attività solo del mattino)

Domenica 5 marzo

I laboratori si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, a turnazione.

La Valle dei Rapaci – Fagan: Scopriamo e disegniamo gli animali della Fattoria

Le Lazarele: Coniglietto Creativo, crea le tue cartoline a tema coniglio

Corte Mussolina: creiamo con la natura: Le sculture vegetali!

Gli Orti del Palladio: L’arte di seminare

Carlan Agnese: Memoria di Fattoria *(attività solo nel pomeriggio)

La Greppia: trasforma e degusta il tuo yoghurt – Laboratorio di degustazione *(attività solo

nel pomeriggio)

APIAMOCI: “Pensare come un’ape”

Laboratorio CITIES – Comune di Vicenza con la cuoca contadina Susy de Il Giglio Rosso: le ricette antispreco* (attività solo del mattino)

L’EVENTO SORPRESA

Sabato 4 marzo dalle ore 16:00 alle ore 01:00 COUNTRY LAND – Padiglione 7 Fiera di Vicenza

Per la prima volta, all’interno di una fiera nel territorio Veneto si vuole festeggiare insieme a molti giovani e persone di appartenenza al nostro stesso settore, quale l’agricoltura.

COUNTRY LAND

L’evento sorpresa

Arav quest’anno ha voluto stupire, perciò sabato 4 marzo dalle 16 all'una del mattino, ha pensato di proporre “Country Land” al Pad. 7 di Fiera di Vicenza, per festeggiare insieme in allegria ed all’insegna del puro divertimento, in un’area di 13 mila metri quadrati, con un palco di 20 metri, due postazioni bar ed una cucina.

Con l’animazione di Radio Piterpan, il programma prevede: dalle 16 alle 18.30 l’intrattenimento con gli Agrinfluencer del Nord Italia e musica d'ascolto; dalle 18.30 alle 21.30 l’aperitivo con il dj Roberto Visonà. A partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte 90TimeXXL il grande party anni 90 con animazione effetti speciali e tanti Gadgets con il dj Marco Elle e ospite speciale Lady Helen.

La conclusione è prevista tra mezzanotte e l’una con un gran finale con il meglio della musica dei giorni nostri e, naturalmente, drink e food per tutta la durata.

Formaggi, mercato contadino e buon cibo per tutta la durata dell’evento

Per l’intera durata di Passione Veneta sarà possibile accedere alla mostra mercato di formaggi ed eccellenze venete, nonché al mercato contadino di Campagna Amica – Coldiretti Vicenza e la cucina sarà aperta a pranzo sabato e domenica. Nell’ambito dell’evento ci sarà un’ampia esposizione di macchine, utensili e prodotti per la zootecnia, con lo stand istituzionale di Veneto Agricoltura.

Momenti formativi in Fiera

Sabato 4 marzo alle 10 nella Sala Tiziano in Fiera a Vicenza avrà luogo il convegno, promosso da Aia ed Arav, sul tema: “Il progetto Stalla 4.0: l’innovazione al servizio di una Zootecnia sempre più sostenibile e resiliente. Presentazione dei risultati”.

Domenica 5 marzo alle 10.30, nella Sala Tiziano in Fiera a Vicenza, sarà la volta del convegno, promosso da Arav, sul tema: “Biogas e biometano derivati da deiezioni zootecniche: tra produzioni aziendali diffuse e consorziate!!!”.

La manifestazione

Durante VicenzaAgri si potrà partecipare agli eventi di Passione Veneta: due giorni di informazione, formazione e tanto divertimento per addetti ai lavori, appassionati e per le famiglie venete.

La prima grande novità è la location, vale a dire l’area esterna del padiglione 6 della Fiera di Vicenza. Non più, quindi, l’area del Foro Boario, ma un grande spazio di 10 mila metri quadrati, vicino all’uscita dell’autostrada A4 Vicenza Ovest, che permetterà l’esposizione di ogni genere di trattori, macchine e attrezzature per l’agricoltura e per il giardinaggio, fino alle tecnologie per la cura del verde "fai da te".

La seconda novità è che aumentano gli espositori, in tutto 39 ditte, concessionarie dei più prestigiosi e all’avanguardia marchi di settore, e per ciascuna aumenta lo spazio espositivo. La fiera sarà, quindi, una grande vetrina dei macchinari di ultima generazione per la meccanizzazione in agricoltura, silvicoltura e giardinaggio, nonché delle tecnologie per migliorare il lavoro agricolo, sia in termini di sicurezza, sia di performance produttive, ottimizzando tempi e costi. Allo stesso tempo, spazio alle nuove frontiere dell’agricoltura moderna, che si aprono sotto la spinta della robotica e della digitalizzazione e che garantiscono un utilizzo più razionale delle risorse tramite gli strumenti per l’interconnessione dei macchinari e dei mezzi agricoli con i software gestionali.

La manifestazione, come nella sua tradizione, vuol essere anche quest’anno il punto di riferimento per agricoltori, conto-terzisti, allevatori e commercianti di macchinari agricoli del Triveneto.

Anche in questa nuova edizione, la due giorni di VicenzAgri sarà affiancata da una serie di interessanti appuntamenti, anche di intrattenimento e gastronomici, del programma “Passione Veneta”, manifestazione organizzata dall’ARAV (Associazione regionale Allevatori del Veneto).