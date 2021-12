Vicenza: visita alla città del Palladio vestita a festa

Durante il Rinascimento la città di Vicenza si trasformò in una vera e propria perla dell’architettura grazie al genio di Andrea Palladio. Palazzi sontuosi, piazze eleganti, monumenti unici al mondo hanno fatto sì che Vicenza sia entrata nel 1994 nella lista dell’UNESCO.

Si tratta di una piacevole passeggiata tra le vie del centro storico per conoscere la storia e la bellezza della città, con particolare attenzione alle novità introdotte da Palladio.

A rendere ancora più magica questa esperienza ci sono gli allestimenti natalizi, che quest’anno saranno veramente speciali: oltre ai mercatini di Natale, predisposti nelle tipiche casette di legno lungo le principali vie del centro e le piazze, ci saranno il bosco dorato, il carillon natalizio, il villaggio incantato per i più piccoli e le ormai famose luminarie a cascata dalla torre di piazza.

Un’occasione unica per conoscere una delle più sorprendenti città d’arte del Veneto.

MERCOLEDI' 8 DICEMBRE 2021

Ore 10.30

Durata: 2 ore circa

Punto di ritrovo: di fronte alla stazione ferroviaria di Vicenza

Costo adulto € 15

Prenotazione obbligatoria presso il nostro ufficio oppure chiamando o scrivendo ai seguenti contatti:

Tel: 0438684866

email: info@orson.eu