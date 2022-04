Vicenza torna protagonista della trasmissione di Rai Uno 'Linea verde'

A distanza di circa tre anni Vicenza ritorna protagonista della trasmissione di grande successo "Linea verde life". Daniela Ferolla e Marcello Masi nella puntata di Linea Verde Life, in onda sabato 9 aprile alle 12.30 su Rai 1, faranno conoscere Vicenza, la città del Palladio.

Le anticipazioni della puntata

Tra gli approfondimenti, lo stato dei lavori del Parco della Pace, 63 ettari dentro la città convertiti in parco urbano da ex-aeroporto militare.

Obiettivo anche su una società di logistica che trasporta su mezzi elettrici tutte le merci destinate al centro storico.

La tradizione orafa vicentina tra passato e futuro: in un’azienda di avanguardia gli artigiani lavorano con stampanti 3D e tecnologie innovative, mantenendo Vicenza la capitale europea dell’oro.

Una start-up, invece, ha inventato i “vestiti intelligenti” ovvero abiti realizzati come soluzione alle perdite sul lavoro, alla protezione degli anziani, e alla vita in ambienti estremi.

E ancora, una stamperia del rinascimento tiene vive le antiche tecniche di riproduzione come la litografia e la xilografia.

E poi il Parco Querini che riapre al pubblico, con attività di gruppo volte al benessere fisico e mentale, e la storia di un veterinario che cura anche gli animali selvatici, e che rimette in libertà un capriolo e due uccelli.

Per chiudere, l'immancabile angolo culinario con incursioni in cicchetterie, gastronomie e pasticcerie della città, per l'assaggio di piatti e prodotti della tradizionale cucina vicentina, in alcuni casi rivisitati in maniera originale.

"E' un'altra grande vetrina per la nostra città – dichiara il sindaco Francesco Rucco – che dimostra quanto Vicenza può essere attraente agli occhi di chi cerca scenari suggestivi tra i centri storici d'Italia. Ringrazio i conduttori e i produttori della trasmissione per averci scelto e per mostrare le peculiarità architettoniche, culturali, paesaggistiche, imprenditoriali e culinarie del nostro territorio, con particolare attenzione all'aspetto ecologico ed ambientale, settore che stiamo curando con impegno".

Gli scorci cittadini scelti dalla produzione di Rai Uno vanno dal piazzale della Vittoria di Monte Berico, con la classica panoramica della città dall'alto, alla terrazza della Basilica palladiana con inquadrature su piazza dei Signori, piazza San Lorenzo con la chiesa ed il chiostro, parco Querini con il suo tempietto teatro del momento denominato "attimo di respiro" con l'ex miss Italia Daniela Ferolla.