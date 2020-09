ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

SUONI D'ESTATE - ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

Giovedì 17 settembre alle ore 21.00

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

Alexander Lonquich direttore e pianoforte

UNA SERENATA A PALLADIO

la OTO torna al Teatro Olimpico con il suo direttore principale

Programma:

Wolfgang Amadeus Mozart

Eine kleine Nachtmusik

Antonín Dvořák

Serenata per archi in Mi maggiore op. 22

Dmítrij Dmítrievič ŠostakóvičConcerto per pianoforte n. 1 in Do minore, op. 35

SUONI D'ESTATE - ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

Ingresso intero: 20,00 euro

Ingresso ridotto: 15,00 euro

Data dell'evento:

17/09/2020

Sito web: https://www.quartettovicenza.org

Telefono: 0444 543729

Giardino del Teatro Olimpico - Piazza Matteotti, 11 Vicenza