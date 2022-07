Vicenza Summer Festival: circo-varietà, classici, letture e risate

La rassegna, promossa dall’Assessorato alla Cultura, si articola tra il giardino dell’Olimpico e, per la prima volta, nel giardino di Santa Corona, fra circo-varietà, classici, letture e risate.

Ultima settimana all’insegna della varietà per la prima edizione del Vicenza Summer Festival, tra i giardini del Teatro Olimpico e del Tempio di Santa Corona. Promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza, la rassegna è firmata da Piergiorgio Piccoli alla direzione artistica ed è sostenuta da AGSM AIM, Centro Andriolo, Detto Ascensori, Loison Pasticceri dal 1938 e Farmacie Marson, con Theama Teatro e Sia Idee per la parte organizzativa.

Si parte giovedì 28 luglio nel giardino dell’Olimpico con la leggerezza e la meraviglia senza età di “All’Incirco Varietà”, family show firmato dai poliedrici Domenico Lannutti e Gaby Corbo tutto giocato fra comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, un po’ circo-teatro e un po’ cabaret animato da personaggi spassosi e surreali.

Uno dei più complessi personaggi del mito, Clitennestra, riletto da una delle più amate attrici vicentine, Anna Zago, per la serata di venerdì 29 luglio nel giardino del Tempio di Santa Corona. Autrice e interprete, Zago proporrà, per la regia di Piergiorgio Piccoli, “I morsi della rabbia”: uno sguardo intenso sulla moglie omicida, sulla donna prototipo dell’infamia femminile, qui svelata nella sua inquietudine, tragicità e modernità; una donna cui il teatro ridà la parola che le è stata tolta, una parola che ci parla anche di noi e delle nostre oscurità.

Ma spazio anche alle letture al Vicenza Summer Festival. Sabato 30 luglio, sempre nel giardino del tempio di Santa Corona, piacevole incontro con Giulio Scarpati, attore amatissimo dal pubblico televisivo, cinematografico e teatrale, e Nora Venturini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, che parlerà di “Paesaggio con ombre”, il suo più recente comanzo con protagonista la tassista-detective Debora Camilli. Una bella occasione anche per gustarsene qualche pagina letta da Scarpati.

Chiusura con brio, infine, domenica 31 luglio, ancora nel giardino del Tempio di Santa Corona, utillizzato quest’anno per la prima volta come spazio per eventi di spettacolo. E sarà un finale col sorriso, grazie a Roberto Ciufoli e il suo “Tipi”: recital comico-antropologico scritto insieme a Jacopo Rosso Ciufoli e volto a dimostrare come a una certa caratteristica psicologica corrisponda un preciso atteggiamento nella postura, nel parlare e nella scelta linguistica. Un “multi-one man live show” per un arrivederci all’insegna dell’allegria.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15. Biglietti numerati: interi 12 euro, ridotti (under 25 e Vi-University card) 7 euro. Biglietteria aperta nei luoghi di spettacolo da un’ora prima dell’inizio e presso l’ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica - IAT Vicenza in piazza Matteotti, 12. Possibile anche la prevendita online su www.vicenzasummerfestival.it. In caso di maltempo, gli eventi previsti nel giardino dell’Olimpico si terranno al Teatro Spazio Bixio (via Mameli, 4), quelli nel giardino del Tempio di Santa Corona al Teatro S. Marco (contra' S. Francesco, 76).

Informazioni: 0444 322525