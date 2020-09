Vicenza Rock Contest alla Pizzeria 008

Sabato 12 Settembre , Venticinquesima serata del Vicenza Rock Contest al Bar Trattoria Pizzeria 008 di Dueville, grande, accogliente e raggiungibile in tutta facilità, (si trova presso la rotatoria di "Ercole" in strada Marosticana).

Potrete seguire le fasi del concorso con i vostri amici gustando le specialità della casa, tra cui pizza, fritture, e spettacolari grigliate, mentre sul palco, l'istrionico Alessandro Padrin presentarà gli artisti in gara e con la sua simpatia aiuterà i giurati, nelle operazioni di selezione.



Non sarà possibile fare assembramenti ne davanti al palco ne in nessun posto del locale. Metteremo a disposizione sia per le band che per gli spettatori gel per le mani (obbligatorio l'uso prima di entrare nel locale) ,misureremo la temperatura a tutti e chiaramente obbligatorio l'uso della Mascherina.



SABATO 12/9 DALLE ORE 19:45 ALLE 00:00

Vicenza Rock Contest - Venticinquesima Serata

Si esibiranno sul palco dello 008 le seguenti band a partire dalle ore 19 45

MORGANAGE

MESSUA & TIMELESS

ESKIMO (ospiti)

KRANKE'N HAUS

MIDNIGHT ZONE

GREED

NERAESSENZA (ospiti)

Presenta la serata Alessandro Padrin



NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO MASCHERINA

MASCHERINA SI

- per entrare o uscire dal locale

- per gli spostamenti all’interno del locale

- nei momenti in cui ti trovi in fila (in bagno, in cassa o durante il ritiro di cibi/bevande)

- in tutte le situazioni in cui ti trovi a meno di 1 metro di distanza da persone che non sono tuoi congiunti

MASCHERINA NO

- se sei seduto nell'area ristorazione

- se sei seduto nell'area spettacolo

- se stai mangiando o stai bevendo .

RICORDA! Il distanziamento interpersonale di 1 metro dalle persone che non sono tuoi congiunti e l’uso della mascherina nei casi previsti sono per la sicurezza tua e di tutti quelli che ti circondano.

INFO E PRENOTAZIONI TAVOLI

