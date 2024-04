Vicenza risorgimentale: passeggiata urbana

Prezzo non disponibile

ANIOC Delegazione comunale di Vicenza organizza Vicenza Risorgimentale, una "passeggiata storica" alla scoperta di luoghi, fatti e memorie della città di Vicenza. L’evento si svolgerà sabato 6 aprile alle ore 10:00 con partenza da Porta Santa Lucia e arrivo a Porta Castello.



Attraverso luoghi, fatti e memorie i partecipanti saranno guidati alla scoperta di questa pagina di storia così indelebile e gloriosa della città di Vicenza. Un percorso che si svilupperà attraverso i luoghi delle principali battaglie e i monumenti celebrativi simbolo di questi eventi storici.

I partecipanti saranno accompagnati dal dott. Loris Liotto, studioso del Risorgimento italiano e componente della Commissione Toponomastica.

La visita avrà la durata di circa 2 ore.



È un evento organizzato da ANIOC Delegazione comunale di Vicenza (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) e coordinato dalla delegata comunale Cavaliere della Repubblica Mary Bruttomesso, per celebrare il 75° Anniversario di Fondazione dell’Associazione Nazionale e per ricordare i valori del Risorgimento, Patria e Unità. Un imperdibile appuntamento per onorare il Comune di Vicenza, Medaglia d’oro al Valore Militare.