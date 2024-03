Vicenza risorgimentale, passeggiata urbana

Attraverso luoghi, fatti e memorie ci immergeremo in quella pagina di storia così indelebile e gloriosa della nostra amata città.

Conosceremo alcuni luoghi delle principali battaglie e i monumenti celebrativi simbolo di questi eventi storici vissuti.

La "passeggiata storica" di ?????? ? ?????? partirà alle ore 10 da Porta Santa Lucia e si concluderà a Porta Castello.

Ci accompagnerà il dott. ????? ??????, studioso del Risorgimento italiano e componente della Commissione Toponomastica.

La visita avrà la durata di circa 2 ore.



È un evento organizzato da ????? ??????????? ???????? ?? ??????? (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche – Delegazione di Vicenza) per celebrare il 75° Anniversario di Fondazione dell’Associazione Nazionale e per ricordare i valori del Risorgimento, Patria e Unità.

Un imperdibile appuntamento per onorare il Comune di Vicenza, Medaglia d’oro al Valore Militare.



Evento aperto a tutti su prenotazione:



Mail: cav.marybruttomesso@libero.it