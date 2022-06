Anche Vicenza avrà il suo Pride, e sarà in onore di Cloe

Anche il capoluogo berico verrà attraversato dall’arcobaleno dell’Onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone LGBTQI+. Sono giorni di rabbia per la comunità, la morte di Cloe a Belluno è l'apice di una spirale violenta, opprimente, insopportabile. Perciò la comunità arcobaleno scende nelle strade per Cloe, per tutte le persone trans* o non binarie da troppo bersaglio di una ferocia spietata. Per tutte le persone che la società opprime, isola, mette all'angolo.

"Fieri dei nostri corpi, della nostra diversità, della nostra unicità e delle nostre identità che la attraversano e la vivono il 10 luglio torniamo in piazza a Vicenza per riappropriarci dello spazio, per festeggiare la gioia delle nostre esistenze, di diritti che con la nostra ostinazione queer abbiamo faticosamente conquistato ma anche per ricordare e denunciare le violenze e discriminazioni che continuiamo a subire tutti i giorni.

Rivendichiamo diritti, uguaglianza, visibilità e una vita vissuta liberamente e senza paura! Questa è giornata di orgoglio, celebrazione e rivendicazione.

La morte di Cloe, che si è tolta la vita per sottrarsi all'opprimente transfobia che la circondava sarà il tema dominante di questo Pride. Sulle persone trans* negli ultimi anni ci sono speculazioni indegne, figlie di un dibattito politico che ha perso di vista l'aspetto fondamentale: sono individui a cui non vengono riconosciuti i dirittti, sono un bersaglio sociale, colpiti quotidianamente da un odio feroce. La transfobia getta le persone in una spirale di solitudine e marginalizzazione, le espone alla violenza e a volte le uccide. Vogliamo trasmettere tutto il nostro affetto a chi ha voluto bene a Cloe e che attraversa un grande dolore. Il nostro impegno è quello di riscattare, attraverso le nostre battaglie, Cloe e tutte le persone che, come lei, si sono viste negare il diritto alla felicità. E il 2022 è atteso come l’anno della vera rinascita in cui finalmente torniamo a marciare come un paio di anni fa, divertirci e lottare per i diritti di tutta la comunità LGBTQI+."spiega il Pride Vicenza.