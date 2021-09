Vicenza Oro 2021: programma e novità

Vicenzaoro September 2021 torna in presenza dal 10 al 14 settembre 2021. Sarà il primo appuntamento internazionale in Europa dopo i tanti mesi di stop forzato, dove tutto il settore si ritroverà per definire lo Stato dell’Arte dell’Oreficeria. Il meglio della produzione Made in Italy dai principali distretti manifatturieri e le eccellenze internazionali presenteranno nuovi prodotti, anteprime di collezione e lanceranno i trend della gioielleria da non perdere. A Vicenzaoro September saranno oltre 700 i brand espositori presenti. La Maison Damiani presenterà le novità della collezione Minou e la parure Mimosa in oro bianco, diamanti e cammeo sardonico. Il noto brand avrà in esposizione anche il marchio Salvini con la nuova collezione Link e Bliss che propone nuovi preziosi colori grazie a rubini, zaffiri e diamanti. Favier inoltre commenta “Dal 10 al 14 settembre gli appassionati di gioielleria, accompagnati da personale altamente specializzato potranno scoprire queste novità e le creazioni iconiche, tra le quali Belle Epoque, Margherita e D.Side di Damiani; i Segni, Magia e Battito di Salvini ed infine Lumina, Elisir e Sole di Bliss. Immancabili anche i diamanti Calderoni e le creazioni di Venini. Tra i grandi anche Roberto Coin, marchio imprescindibile a Vicenzaoro che rende ogni sua creazione il risultato di un percorso entusiasmante, un viaggio tra culture e contaminazioni multietniche. Non potrà mancare Fope, con le sue catene a maglia d'oro flessibili frutto del sapiente connubio tra perizia artigianale e alta tecnologia. E ancora l’alta gioielleria di Crivelli che con gli accostamenti cromatici di pietre preziose e le superfici vestite di finiture ricercate rivela la capacità di rielaborare lo stile classico in molteplici varianti. Nell’edizione settembrina di Vicenzaoro, gli occhi sono anche puntati sull’Uovo del Centenario di Fabergè, una straordinaria creazione realizzata a mano in oro giallo e che si ispira al primo uovo imperiale del 1885. Questa creazione, unica nel suo genere, commemora i 100 anni dalla scomparsa di Peter Carl Fabergé.

Istituzioni, thought leaders e key influencers si riuniranno a Vicenzaoro September per raccontare tutte le sfaccettature del settore orafo-gioielliero e dell’orologeria vintage, esplorarne le sfide future e tracciarne le prospettive di evoluzione.

Talk

Venerdì 10 settembre, il talk inaugurale “The state of the art”, organizzato in collaborazione con Il Club degli Orafi Italia, scatterà l'istantanea dell’industry orafo-gioielliera, dall'estrazione alla produzione, dal prodotto finito fino alla distribuzione, passando per le tecnologie dedicate. Il momento di confronto e riflessione prevede contributi di tutti i rappresentanti della filiera, sarà introdotto dalla presentazione dei risultati aggiornati della ricerca di settore realizzata dal Centro Studi Intesa Sanpaolo e arricchito dalla partecipazione di un parterre di rappresentanti d’eccellenza del settore tra i quali Stephen Lussier, Executive Vice-President Consumer and Brands di De Beers Group.

Domenica 12 settembre Vicenzaoro ospiterà l’attesissimo seminario “Sustainable Developement Goals: meeting their challenge”, organizzato da CIBJO, Confederazione Mondiale della Gioielleria e promosso dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). L’obiettivo è fornire un focus sulle strategie di attuazione e incentivazione nei settori della gioielleria e dell’estrazione e lavorazione delle pietre preziose di due dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda ONU 2030: Consumo e produzione responsabili (SDG 12) e Gender Equality (SDG 5). Con la presenza del Presidente CIBJO Gaetano Cavalieri, interverranno fra gli altri Iris Van der Veken,?Executive Director of the Responsible Jewellery Council (RJC), Feriel Zerouki,?De Beers Senior VP Corporate Affairs, e Philipp Reisert, Managing Partner di C. HAFNER GmbH & Co. KG.

Voci e professionalità femminili alla ribalta anche con GEMOLOGY WOMEN ICONS e WOMEN OF JEWELRY, rispettivamente in programma sabato 11 e domenica 12 settembre. Il primo è organizzato da ASSOGEMME e Istituto Gemmologico Italiano, con l’obiettivo di valorizzare il fare squadra al femminile, coinvolgendo, in un confronto sui valori intangibili della competenza in ambito gemmologico, autorevoli gemmologhe italiane tra cui Raffaella Ascagni, Head Gemologist Buccellati, e Loredana Sangiovanni, Direttore del Laboratorio Gemmologico della Divisione Gioielli e Orologi, Dolce & Gabbana. Il secondo, organizzato da IEG, prende spunto dall’imminente uscita del libro “Women in Jewelry” di Linda Kozloff-Turner ed esplora l'importanza della diversità, dell'inclusione e della saggezza femminile nell'industria dei gioielli con testimonianze femminili da tutto il mondo.

Sempre all’insegna dei valori della sostenibilità, aprirà sabato 11 settembre il convegno FAIRTRADE – L’ORO ETICO FAIRTRADE PER ARRIVARE AL CUORE DEI CONSUMATORI, che affronterà la necessità per grandi e piccoli player di scegliere una filiera etica anche alla luce di un consumatore sempre più sensibile all’origine delle materie prime. Ospite Mara Bragaglia, in arte Maraismara, che nel 2016 ha introdotto l’oro Fairtrade in Italia.

Sabato 11 settembre, il talk "I marchi indipendenti e i nuovi scenari post-pandemia" per esplorare i trend evolutivi dei brand in compagnia, fra gli altri, di Mario Peserico, Presidente di Assorologi e Bruno Bergamaschi, fondatore del forum WATCHOUSE. Domenica 12 settembre il talk “Il Futuro dell’Orologeria” dove si spazierà dalla sostenibilità alla blockchain al collezionismo dei segnatempo con la moderazione di Dody Giussani, Direttore de L’Orologio.

Domenica 12 settembre, Ugo Pancani, Professore in Orologeria Meccanica ed Elettronica e Ambassador della Fondation de la Haute Horlogerie, terrà "Lo straordinario mondo del Vintage: il mercato, l’importanza delle condizioni all’atto dell’acquisto, il restauro a regola d’arte e come curare l’orologio nel tempo", un talk imperdibile per tutti gli appassionati dell’orologeria d’epoca.