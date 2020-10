La terza edizione del Vicenza Opera Festival ideato dal maestro Iván Fischer prevede due concerti sinfonici al Teatro Olimpico di Vicenza con la Budapest Festival Orchestra.

La prima serata è tutta dedicata ai compositori tedeschi. Nella prima parte viene eseguita la sinfonia n. 104, comunemente nota come “London”, che fu composta per il pubblico della capitale britannica su sollecitazione del violinista e impresario Solomon. In molti dicono che la “London” segnò un punto di non ritorno dello stile sinfonico e che: “nulla, dopo, sarebbe stato più come prima”. Nella seconda viene proposta l’ “Aria di Ariadne” e l’ultima scena dell’opera “Ariadne auf Naxos” di Richard Strauss, lavoro a cui il compositore tedesco dedicò lungo tempo.

Programma

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA

IVÁN FISCHER direttore

EMILY MAGEE Ariadne

ROBERTO SACCÀ Bacchus

BEATE MORDAL Naiade

MIRELLA HAGEN Echo

STINE MARIE FISCHER Dryade

JOSEPH HAYDN

Sinfonia n. 104 in Re maggiore “London”

RICHARD STRAUSS

Aria “Es gibt ein Reich” e ultima scena dall’opera “Ariadne auf Naxos”

DOMENICA DALLE ORE 20:00

Vicenza Opera Festival - Concerto Lirico Sinfonico

Teatro Olimpico di Vicenza

Evento organizzato da Società del Quartetto di Vicenza

BIGLIETTI CONCERTO SINFONICO

intero: 60 euro

ridotto abbonati stagione concertistica Società del Quartetto: 50 euro

ridotto under25: 35 euro

in vendita presso:

la sede della Società del Quartetto

Vicolo Cieco Retrone 24, Vicenza

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30