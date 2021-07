VICENZA OPERA FESTIVAL 2021

Da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre 2021 la Città del Palladio ospita la quarta edizione del Vicenza Opera Festival ideato da Iván Fischer e realizzato dalla Società del Quartetto di Vicenza. Dopo l'edizione 2020 largamente modificata per l'emergenza sanitaria, nel 2021 si torna al repertorio operistico con L'incoronazione di Poppea, estremo capolavoro di Claudio Monteverdi su libretto del veneziano Giovan Francesco Busenello. Poppea è un melodramma – il primo basato su un soggetto storico – intriso di sensualità, passioni, intrighi e tradimenti e proprio per questo è un lavoro che potrebbe benissimo essere ambientato in qualsiasi epoca storica. Sul palco del Teatro Olimpico – il più bello del mondo, a detta di molti artisti che vi si sono esibiti – c'è la Iván Fischer Opera Company, ovvero la Budapest Festival Orchestra accompagnata da un cast stellare di voci internazionali scelte personalmente dal direttore ungherese. Le tre rappresentazioni de L'incoronazione di Poppea saranno precedute, a mo' di prologo del Festival, da un concerto sinfonico della Budapest Festival Orchestra che anche quest'anno si è confermata nel ranking delle migliori 10 orchestre sinfoniche del mondo. In programma l'Ouverture dal Coriolano di Beethoven, il terzo Concerto per pianoforte di Bartók, la Sinfonia n. 88 di Haydn e, ancora di Bartók, le travolgenti Danze Rumene.



Biglietti in vendita presso la segreteria della Società del Quartetto di Vicenza (tel. 0444 543729 / info@quartettovicenza.org)



Informazioni: www.quartettovicenza.org / www.vicenzaoperafestival.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...