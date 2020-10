A Vicenza e provincia il martedì al cinema con 3 euro

A Vicenza e provincia il cinema a tre euro, martedì 13 ottobre, nelle sale aderenti con “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”.

Per due mesi consecutivi la rassegna consentirà al pubblico di appassionati di entrare in sala con un biglietto ridotto a soli tre euro, per godersi nuovi titoli cinematografici, spesso alternativi ai grandi circuiti commerciali, sempre con un occhio di riguardo ai grandi festival e premi nazionali e internazionali.

Martedì 13 ottobre, il cartellone del Cinema Odeon di Vicenza propone, alle 15.30, 18.00 e 20.30, “Easy Living - La vita facile” (Commedia, Italia 2019, 93’) di Orso e Peter Miyakawa. Cosa potrebbe succedere se un quattordicenne, una studentessa che contrabbanda medicinali e sigarette e un maestro di tennis americano con velleità artistiche decidessero di aiutare un migrante a varcare il confine con la Francia? Siamo a Ventimiglia e tra tennis club, cene consumate a lume di candela e vecchi film visti al cinema, l’improbabile trio composto da Brando, Camilla e Don, insieme a Elvis, legati tra loro da un bizzarro legame di amicizia, affronterà una piccola ma grande avventura.

Sempre in città, al Multisala Roma troviamo, alle 17.00, 19.15 e 21.30, “Hammamet” (Biografico, 2020, 126’) di Gianni Amelio. Sono passati vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, è chiuso oggi in un silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso senza appello. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante. L’immaginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La narrazione ha l’andamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.

In provincia, infine, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa si potrà assistere, alle 18.00, 20.15 e 22.15, a “Non odiare” di Mauro Mancini (Italia͕ Polonia͕ 2020, 96’). In una città del nord-est vive Simone Segre, affermato chirurgo di origine ebraica: una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa͕ rintraccia la famiglia dell’uomo: Marica la figlia maggiore Marcello͕ adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale; il piccolo Paolo. Verrà la notte in cui Marica busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Verificare preventivamente nel sito dei cinema titoli e quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione secondo le modalità previste dalla sala.