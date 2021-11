Vicenza making future: in piazza dei Signori laboratori gratuiti scientifico-tecnologici

Piazza dei Signori diventa “villaggio dell’innovazione” con laboratori gratuiti scientifico-tecnologici dedicati a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Negli stand i giovanissimi potranno quindi avvicinarsi in maniera interattiva e sperimentale a meccanica, biologia, chimica, robotica, elettronica e digital.

Potranno infatti realizzare e collaudare un vero braccio meccanico, mixare gli elementi giusti per creare una bio-plastica derivata dal mais, attivare un’elica grazie all’energia solare o decifrare un codice per programmare un piccolo robot.

Nel weekend del 6 e 7 novembre, la Piazza principale di Vicenza si trasformerà in un vero e proprio “villaggio dell’innovazione”.

Le iniziative (a cui è possibile iscriversi online entro venerdì 5 novembre su https://bit.ly/makingfuture21) sono rivolte non solo ai bambini ma anche alle loro famiglie, con l’obiettivo di porre l'accento sul valore del territorio e delle sue eccellenze industriali.

I laboratori:

MECHANICS – 6-8 anni

Metti alla prova le tue abilità nella meccanica! Realizza un braccio meccanico, completa tutti i passaggi e collauda la tua creazione. Nel mondo dell’industria è molto importante eseguire correttamente ogni singola fase della catena di montaggio per avere un risultato eccezionale…e tu ce la farai?

CHEMICAL BAR - 8-12 anni

Vuoi sperimentare particolari mix di sostanze come un vero bartender? Il chemical bar è il posto che fa per te! Segui attentamente la ricetta e realizza una “bio-plastica”, un materiale derivato dal mais, sostenibile ed ecologico che non nuoce all’ambiente. Alternative migliori per un mondo più pulito.

ELECTRIC WHEEL – 8-12 anni

Energia, elettricità, ingegno e manualità, vieni a scoprire il mondo dei circuiti elettrici! Impara le basi dell’elettricità, come si muove l’energia e realizza il tuo circuito personalizzato. Segui le istruzioni che ti verranno date e prova ad attivare un’elica con l’energia solare.

CODING BASIC - 6-8 anni

La tecnologia è davvero così utile? Come fanno gli esseri umani a comunicare con un robot? Prendi carta e penna e prova a decifrare un codice davvero interessante. Programma un robot M-Bot e aiutalo a spostarsi tra i luoghi più incantevoli di Vicenza.

MICRO WORLD – 8-12 anni

Quante cose sono invisibili ai nostri occhi? Qual è il micro mondo che ci circonda? La tecnologia ci consente di poter osservare ciò che l’occhio umano non riesce a distinguere. Prepara il tuo vetrino e osserva al microscopio cosa si nasconde dietro ad una foglia e in una goccia di acqua.

PESCA LA SCIENZA – 8-12 anni

La scienza dei magneti spiegata attraverso una simpatica costruzione: la pesca magnetica. Un’attività pensata per stimolare la manualità, la creatività e la coordinazione in maniera semplice e divertente.

VIRTUAL REALITY – 8-12 anni

Un’area dedicata alle nuove tecnologie digitali. La tecnologia può essere un valido strumento per raggiungere i nostri obiettivi, nel lavoro, nello studio o nel gioco. Prova la realtà virtuale, immergiti e trova tutte le risposte necessarie per completare una scheda ricca di curiosità.

Vicenza Making Future è un evento organizzato da Confindustria Vicenza in collaborazione con Pleiadi, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e del Comune di Vicenza.

“Si tratta di una serie di laboratori scientifici dedicati a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni che vogliono stimolare l’interesse verso la tecnologia al centro dei 'mestieri' di oggi e del futuro – spiega la Vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega al Capitale umano Lara Bisin -. Questa iniziativa eccezionale prende il via da Vicenza, che rappresenta uno delle provincie italiane a più alta vocazione tecnologica grazie al proprio tessuto industriale, ma sarà la tappa iniziale di un tour di carattere nazionale, tanto è vero che l’abbiamo presentata nella sede del CNR nella capitale”.

“Vicenza Making Future è un evento innovativo non solo perché avvicina i più giovani al mondo tecnico-scientifico con un approccio esperienziale – aggiunge Lucio Biondaro, fondatore di Pleiadi -, ma dimostra anche come, in un momento come quello che stiamo vivendo, le competenze tecniche possono fare la differenza: un Paese che ha al suo interno le competenze è in grado di re-agire al cambiamento e alle sfide del futuro”.

“Siamo orgogliosi - afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Vicenza Cristina Tolio – di far partire questa importante iniziativa proprio dalla nostra città. Consentire l’avvicinamento fin da piccoli ai nostri alunni alle materie tecnico-scientifiche è un’occasione di apprendimento fondamentale. Ringrazio Confindustria Vicenza, Pleiadi e tutti i partner coinvolti nel progetto per l’impegno dimostrato, peraltro già sperimentato con ottimi risultati anche in alcuni centri estivi comunali”.

“Il nostro territorio è ricco non solo di attività produttive ma anche di talenti – continua l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine –. Vicenza Making Future rappresenta un punto di incontro fondamentale per questi due aspetti. Sviluppare l’interesse verso la tecnologica e le sue applicazioni è quindi strategico per consentire ai bambini di approcciarsi e appassionarsi a mestieri importanti, sia oggi sia nel futuro, ed è fondamentale anche per lo sviluppo del nostro tessuto industriale”.