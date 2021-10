Vicenza making future

Sabato 6 Novembre 2021 dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 7 Novembre 2021 dalle 10.00 alle 18.30 in Piazza dei Signori - Vicenza



Il cuore di Vicenza ospiterà numerose attività scientifiche gratuite per i makers di domani. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno avvicinarsi in maniera interattiva e sperimentale a meccanica, biologia, chimica, robotica, elettronica e digital affinché possano sviluppare, nel tempo, solide basi per comprendere il nostro mondo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...