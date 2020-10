Vicenza making future: laboratorio scientifico

Sabato 31 Ottobre 2020 dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 1 Novembre 2020 dalle 10.00 alle 18.30 in Piazza dei Signori - Vicenza



Informazioni sull'evento - Il cuore di Vicenza ospiterà numerose attività scientifiche gratuite per i makers di domani. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno avvicinarsi in maniera interattiva e sperimentale a meccanica, biologia, chimica, robotica, elettronica e digital affinché possano sviluppare, nel tempo, solide basi per comprendere il nostro mondo.



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.



Prenotazioni: bit.ly/makingfuturevicenza



Scegli il tuo laboratorio e vieni a trovarci!



Prima di prenotare ti chiediamo di:



-verificare l'età indicata nel laboratorio, fa fede l'età anagrafica del bambini al 31 ottobre



-leggi attentamente le indicazioni per accedere alle attività



MECHANICS – 6-10 anni



Metti alla prova le tue abilità nella meccanica! Realizza un braccio meccanico, completa tutti i passaggi e collauda la tua creazione. Nel mondo dell’industria è molto importante eseguire correttamente ogni singola fase della catena di montaggio per avere un risultato eccezionale…e tu ce la farai?



EN- Test your mechanics skills! Build a mechanical arm, complete all the steps, and test your creation. In the mechanical industry, it is very important to correctly perform every single phase of the assembly line to have an exceptional result ... will you be able?



CHEMICAL BAR - 8-10 anni



Vuoi sperimentare particolari mix di sostanze come un vero bartender? Il chemical bar è il posto che fa per te! Segui attentamente la ricetta e realizza una “bio-plastica”, un materiale derivato dal mais, sostenibile ed ecologico che non nuoce all’ambiente. Alternative migliori per un mondo più pulito.



EN-Do you want to try mixes of substances like a real bartender? The chemical bar is the right place! Carefully follow the recipe and create a "bio-plastic", a material derived from corn, sustainable and ecological one that respect the environment. Better alternatives for a cleaner world.



ELECTRIC WHEEL – 8-10 anni



Energia, elettricità, ingegno e manualità, vieni a scoprire il mondo dei circuiti elettrici! Impara le basi dell’elettricità, come si muove l’energia e realizza il tuo circuito personalizzato. Segui le istruzioni che ti verranno date e prova ad attivare un’elica con l’energia solare.



EN-Keywords: energy, electricity, ingenuity and dexterity. Come and discover the world of electrical circuits! Learn the basics of electricity or how the energy moves. Create your own customised circuit, follow the instructions that will be given to you and try to activate a propeller with solar energy!



CODING BASIC - 6-8 anni



La tecnologia è davvero così utile? Come fanno gli esseri umani a comunicare con un robot? Prendi carta e penna e prova a decifrare un codice davvero interessante. Programma un robot M-Bot e aiutalo a spostarsi tra i luoghi più incantevoli di Vicenza.



EN-Technology is so useful? How can humans communicate with a robot? Grab a pen and paper and try to crack some cool code. Program an M-Bot robot and help it to move between the most wonderful places in Vicenza.



MICRO WORLD – 6-10 anni



Quante cose sono invisibili ai nostri occhi? Qual è il micro mondo che ci circonda? La tecnologia ci consente di poter osservare ciò che l’occhio umano non riesce a distinguere. Prepara il tuo vetrino e osserva al microscopio cosa si nasconde dietro ad una foglia e in una goccia di acqua.



EN-How many things are invisible to our eyes? What’s the micro-world around us? Technology allows us to observe what the human eye cannot distinguish. Prepare your slide and observe with microscope what is hidden behind a leaf and in a drop of water.



KIDS ZONE – 2-5 anni (la prenotazione è obbligatoria per il bambino e per il genitore accompagnatore)



La scienza dei magneti spiegata ai più piccoli attraverso una simpatica costruzione: la pesca magnetica. Un’attività pensata per stimolare la manualità, la creatività e la coordinazione in maniera semplice e divertente. Quanti pesciolini riuscirai ad attirare con la tua calamita?



EN-The science of magnets explained to the little ones through a nice “experiment”: magnetic fishing. An activity designed to stimulate manual skills, creativity and coordination in a simple and fun way. How many little fish will you be able to attract with your magnet?



VIRTUAL REALITY – 8-10 anni



Un’area dedicata alle nuove tecnologie digitali. La tecnologia può essere un valido strumento per raggiungere i nostri obiettivi, nel lavoro, nello studio o nel gioco. Prova la realtà virtuale, immergiti e trova tutte le risposte necessarie per completare una scheda ricca di curiosità.



EN - An area dedicated to new digital technologies. Technology can be a valuable tool to achieve our goals, at work, in study or in play! Try virtual reality, immerse yourself in it and search for all the answers you need to complete a card full of curiosities.



NORME ANTI- COVID - Si prega di leggere attentamente!!!



L’evento si svolgerà nel massimo rispetto delle norme anti-Covid in vigore.



• All’ingresso del “villaggio dell’innovazione” il personale incaricato provvederà a misurare la temperatura corporea.



• È obbligatorio igienizzare spesso le mani durante la propria permanenza. I bambini, inoltre, igienizzeranno le mani prima e dopo l’attività laboratoriale. In tutta l’area saranno presenti torrette dispenser di gel disinfettante mani.



• L’accesso all’area laboratori è consentito SOLO con l’uso della mascherina e solamente a chi dovrà partecipare al laboratorio. Il genitore*, ad eccezione della Kids Zone pensata per i più piccoli (2-5 anni), è pregato di accompagnare il bambino nella zona laboratorio prescelta e di uscire dal perimetro del “villaggio”.



• Tutto il materiale utilizzato sarà sanificato e ad uso esclusivo del SINGOLO bambino



• Rispetta la distanza di sicurezza, segui i segnali di distanziamento, di ingresso e di uscita



*N.B: Bambini e genitori accompagnatori, riceveranno in ingresso un contrassegno dello stesso colore riportante orario dell’attività e recapito telefonico. All’uscita, il personale incaricato, gestirà i flussi e riconsegnerà il bambino al rispettivo accompagnatore.



Segui l'evento su Facebook: Pleiadi Science Farmer