Visita guidata: l'eleganza a Vicenza

Palladio ha dato a questa città quell’eleganza che mai tramonta. Palazzi fanno bella mostra di sé mentre la Basilica Palladiana aspetta solo di lasciar senza parole chi la veda per la prima volta.

La visita va prenotata al fine di garantiere il rispetto delle norme previste dal Dpr, gli ospiti dovranno essere minuti di mascherina

numero participanti limitato per dare un servizio qualitativamente migliore

Per informazioni e prenotazioni

germana@germanatours.it o al 331.3959826