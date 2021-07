Vicenza jazz: programma della musica nei locali

New Conversations – Vicenza Jazz giunge nel 2021 a un’edizione in qualche modo storica: è la venticinquesima e segna il ritorno dopo la chiusura dovuta alla pandemia. La musica aiuterà a vedere una luce al termine di una notte sin troppo lunga. È la prima volta che il festival si svolge in estate, a luglio, in luoghi quasi sempre all’aperto (al Teatro Comunale in caso di maltempo) e per la maggior parte nuovi nella geografia del festival: da Parco Querini al Giardino di Santa Corona, dall’Hangar del Parco della Pace al Giardino del Teatro Olimpico, ma anche il Tempio di San Lorenzo, così come Palazzo Chiericati, la Basilica Palladiana, Palazzo Leoni Montanari e l’eterno Teatro Olimpico saranno tappe obbligate. Qui il programma 2021 del Festival Vicenza Jazz

1 Luglio

Bottega Faustino ore 18

TUTANKAMENS

Alessandro Pozzan – voce; Giovanni Rigadello – Chitarra; Ulisse Pernigotto – Trombone, Roberto Costa – Sax; Max Gresele – batteria; Mirko Sandri – tastiere; Giorgio Manzato – basso

Bissara Enosteria ore 19

DJ set

Dj Alessandro Munari

Cantina del Tormento ore 19,30

The Hot Teapots

Michele Bertoldi - chitarra, banjo e voce; Davide Vincenzi – ance; Federico Zaltron - violino e viola; Martino De Franceschi - contrabbasso

Sorsi e Morsi ore 19,30

Soul Tales project

Gabriele Raminini – Sax; Fausto Torres - chitarra e voce

4 Novembre ore 19,30

Thursday in July

Armando Colombo – sax; Renato Coquinati – chitarra; Tony Stocco – basso; Rossano Brusaporco - batteria

Pestello ore 20

Elisa Palladin & The Sugar Notes

Elisa Paladin - voce; Matteo Zuccherin - piano e arrangiamenti; Pietro Bortolami - contrabbasso; Alessandro Friso - batteria

Alma Gastrobar ore 20.30

Beppe Pilotto & Mauro Spanó

Beppe Pilotto – contrabbasso; Mauro Spanò - pianoforte

Bocciodromo ore 21

JOE TRIO

Giovanni Clemente – chitarra; Giulio Campagnolo – hammond; Massimo Cogo - batteria

a seguire jam session

Bar Borsa ore 21,15

Michele Polga Quartet

Michele Polga - sax tenore; Simone Daclon - pianoforte; Marco Vaggi - contrabbasso; Matteo Rebulla – batteria

2 Luglio

Cantina del Tormento ore 18

Aperitivo al verde: vinyl selection

Massimo Santi dj set

Bamburgher ore19

GIOVANNI SANTUCCI

LOVE, JAZZ AND BOSSA DJ-SET

Nuovo Bar Astra ore 19

PHILL REYNOLDS

Silva Cantele – voce e chitarra

Moplen ore 19,30

PLF trio

Pietro Mirabassi – sax; Leonardo Franceschini – chitarra; Francesco Bordignon - contrabbasso

Piccola Osteria ore19,30

Dj Set

Dj Alessandro Munari

Oca Bianca ore 19,30

Ferronato & Pollon Duo

Anna Ferronato - voce; Francesco Pollon - pianoforte

Al Pestello ore 20

Zoppi & Moschetto Duo

Federico Zoppi - sax tenore; Jacopo Moschetto – pianoforte

Bocciodromo ore 21

GIBE TRIO (The Odd Trio)

Sandro Gibellini – chitarra; Martino De Franceschi – contrabbasso; Francesco Casale - batteria e vocal scat

a seguire jam session

Bar Borsa ore 21,15

Francesco Zampini Quintet Unknown Path

Cosimo Boni - tromba; Francesco Zampini - chitarra; Roberto Terenzi - pianoforte; Matteo Anelli - contrabbasso; Andrea Beninati – batteria

3 Luglio

Barco ore 11.00

ORGAN ETHIC

Giovanni Clemente – chitarra; Giulio Campagnolo – hammond; Massimo Cogo - batteria

Piccola Osteria ore 19,30

Sunflowers

Martina Ghibellini – voce; Juri Busato – chitarra; Giovanni Zordan - basso

Nuovo Bar Astra ore 19

STICKY BRAIN

Giorgio Manzardo – Sax; Stefano Nardon – tastiere; Giovanni Caruso – chitarra; Andrea Moro – basso; Alessandro Barbieri – batteria

Bar Civico 41 ore xx

Fabio Pavan & Andrea Zerbetto

Fabio Pavan – sax; Andrea Zerbetto - piano

Cantina del Tormento ore 19,30

Volcano

Lord Kocach Nikulapo – chitarra; Akim Galulu – sax; Kalaloopa – batteria; Ashyata Sheyimash – tastiere; Fil Reynolds - basso

4 Novembre ore 19,30

LEFF QUARTET

Loris Bianchin – sax; Enrico Bonfante – chitarra; Federico Pilastro - contrabbasso, Federico "Sten" - batteria

4 Luglio

Bamburgher ore19

OB LA DUO “BACK TO BEAT”

Anna Cavedon - voce, piano; Nicola Bueloni - basso

Cantina del Tormento ore 19

Giovanni Fochesato trio

Giovanni Fochesato – sax; Martino De Franceschi – contrabbasso; Marco Soldà - batteria

Nuovo Bar Astra ore 19

VERTICAL

Filippo Rinaldi - basso e cori; Nicola Tamiozzo - chitarre e cori; Paolo Bortolaso - tastiere e cori; Antonio Gallucci - sax e voce; Alessandro Lupatin - batteria e voce

Carletto ore 19.30

GoodbyeVisa

Andrea Sella chitarra acustica e voce; Lodovico Cavaliere - chitarra elettrica - Andrea Molon – basso; Cesare Centomo - batteria

4 Novembre ore 19,30

THE INCHSTONES QUARTET

Sergio Osti – chitarra; Massimo Sampaolo – sax; Giacomo Quaggiotto – basso; Paolo Tromben - batteria

Rumori Polpetteria ore 19,30

Quintetto 227

Fabio Pavan - sax baritono; Francesco Bozzola – chitarra; Andrea Zerbetto – pianoforte; Christian Guidolin - basso elettrico; Rita Brancato - batteria

Al Pestello ore 20

Grazia Di Grace

Garazia Donadel – voce; Luca Pisani - contrabbasso + Guest

Alma Gastrobar ore 20.30

Valentina Fin & Francesco Pollon

Valentina Fin – voce; Francesco Pollon - pianoforte

Bottega Faustino ore 21

A STRAW IN THE WIND

Elisa Dal Bianco – electron ics; Walter Ronzani - video

5 Luglio

Nuovo Bar Astra ore 19

Piano Punk Cabaret

Giacomo Toni piano - voce

Cantina del Tormento ore 19,30

Climbing Treeo

Antonio Gallucci – sax; Rosa Brunello – contrabbasso; Gioele Pagliaccia - batteria

4 Novembre ore 19,30

WEDNESDAY OUTLAW TRIO

Davide Agnoli – sax; Stefano Cionfoli – chitarra; Nicola Monti - contrabbasso

Al Pestello ore 20

Bill’s Hits Duo

Alessandro Lucato – piano; Ivan Valvassori - contrabbasso

Bar Borsa ore 21,15

Swing Job

Nicolò Apolloni - chitarra; Federico Zaltron - violino; Martino De Franceschi – contrabbasso

6 Luglio

Giardini del Teatro Olimpico ore 18

Thelonious School Bands

Con i migliori allievi della scuola di musica Thelonious

Bamburgher ore19

NIC FABRIS & MOKHA “SMOOTH BOSSA”

Romy Francesca Antoniazzi – voce; Niccolò Fabris - chitarra classica

Nuovo Bar Astra ore 19

Muore un cugino e rido (omaggio a Jannacci)

Giacomo Toni - piano, voce

Biasio Centro con Alle Colonne ore 19

Dj Set

Dj Alessandro Munari

Sa Mendula ore xx

Dj Set

Dj Enea

Cantina del Tormento ore 19,30

Paolo Birro e Federico Zaltron

Paolo Birro – pianoforte; Fedrico Zaltron - violino

4 Novembre ore 19,30

TAKIN "OFF TRIO"

Alberto Piccolo – chitarra; Christian Guidolin – basso; Simone Buttarello - batteria

Bottega Faustino ore 21

FAKELAND

Rosa Brunello - basso, effetti; Gioele Pagliaccia - batteria, oggetti, chitarra, kaoss pad 3; Gigi Funcis Dalle Carbonare - live triggering, proiezioni, elettronica

Bar Borsa ore 21,15

Francesca Tandoi Trio

Francesca Tandoi - piano e voce; Stefano Senni - contrabbasso; Adam Pache- batteria

7 Luglio

Nuovo Bar Astra ore 19

Kalahysteri

Elli de Moon voce chitarra; Astrid Dante voce chitarra

Bar Venti5 ore xx

Dj Giovanni Santucci

Cantina del Tormento ore 19,30

Gatsby swing trio

Rossana Carraro – voce; Riccardo Bertuzzi – chitarra; Pasquale Cosco - contrabbasso

4 Novembre ore 19,30

Bel Tempo Quartet

Veronica Zatti – voce; Massimo Fracasso- tromba; Mauro Facchinetti – chitarra; Federico Pilastro - contrabbasso

Sorsi e Morsi ore 19,30

Folkand

Elena Sbalchiero – voce; Giorgio Perin - chitarra

Piccola Osteria ore 19,30

Dj Set

Dj Alessandro Munari

Al Pestello ore 20

Chatfou

Nicolò Apolloni - chitarra manouche; Michele Prontera - chitarra manouche

Bocciodromo ore 21

VALDE TRIO

Federico Valdemarca- contrabbasso; Diego Ferrarin – chitarra; Marco Carlesso - batteria

a seguire jam session

Bar Borsa ore 21,15

Carlo Atti New Quartet

Carlo Atti - sax tenore; Andrea Calì - pianoforte; Filippo Cassanelli - contrabasso; Andrea Grilini – batteria

8 Luglio

Giardini del Teatro Olimpico ore 18

Thelonious School Bands

Con i migliori allievi della scuola di musica Thelonious

Bamburgher ore19

FRANCESCHINI BORDIGNON DUO “SHADES OF GREEN“

Leonardo Franceschini - chitarra classica; Francesco Bordignon - contrabbasso

Bottega Faustino ore 19

SEQUENZE

Joe Clemente - guitar & loops; Piero Pederzolli -drums & sequencer

Nuovo Bar Astra ore 19

Caboose

Luis De Cicco - voce, chitarra; Carlo Corso - batteria

Cantina del Tormento ore 19,30

Lorenzo Pagliei piano improvviso

Lorenzo Pagliei - pianoforte

Carletto ore 19.30

Gas&Tunes

Gastone Guerra – sax; Renato Coquinati - chitarra elettrica; Diego Olivieri basso; Pier Mazara batteria

Cioccolato ore 19,30

Dj Set

Dj Alessandro Munari

Cremarelli ore 19,30

Dj Set

Dj Enea

4 Novembre ore 19,30

Donato Dalia Trio

Donato Dalia – chitarra; Nicola Monti – contrabbasso; Silvano Martinelli - batteria

Sorsi e Morsi ore 19,30

Valentina Fin & Mauro Spanò

Valentina Fin - voce; Mauro Spanò - piano

Al Pestello ore 20

PDL trio

Pietro Mirabassi - sax tenore; Diego Ferrarin – chitarra; Luca Pisani - contrabbasso

Alma Gastrobar ore 20.30

Duet Francesca Bertazzo & Lorenzo Conte

Francesca Bertazzo (voce e chitarra), Lorenzo Conte (contrabbasso)

Bar Borsa ore 21,15

Franco Nesti Trio

Franco Nesti - contrabbasso e voce; Matteo Alfonso - pianoforte; Marco Soldà – batteria

Porto Burci ore 21,30

Luce dal Porto

Jam session Night

9 Luglio

Giardini del Teatro Olimpico ore 19

Thelonious School Bands

Con i migliori allievi della scuola di musica Thelonious

Bamburgher ore19

RIPLEY TRIO “BIG CLASSICS & SMALL PEARLS”

Riccardo Pettiná - piano); Nicola Bueloni (basso elettrico); Massimo Cogo (batteria)

Cantina del Tormento ore 19,30

Esteban

Esteban “One man band” (chitarra e percussioni)

Fuori Modena ore 19,30

Dj set

Dj Giovanni Santucci

Judas Cocktail Room ore 19,30

Chatfou

Nicolò Apolloni - chitarra manuoche; Michele Prontera - chitarra manouche

4 Novembre ore 19,30

Sugar Spoon

Sara Marcolin – voce; Andrea Miolato - fingerstyle guitar; Andrea de Munari - batteria

Al Pestello ore 20

Flat-Out Jazz Duo

Michele Tedesco – tromba; Lorenzo Tonon - piano

Bar Borsa ore 21,15

Rex Kramer Trio feat Alfonso Santimone

Piero Bittolo Bon - sax alto; Stefano Dallaporta - contrabbasso; Andrea Grillini -batteria; Alfonso Santimone – pianoforte

Porto Burci ore 21,30

Luce dal Porto

Jam session Night

10 Luglio

Nuovo Bar Astra ore 19

Zabriski

Lorenzo Valè - voce, chitarra; Andrea Zagon - chitarra; Massimo Manticò - voce, tastiere; Giacomo Capraro - basso; Riccardo Costa - batteria

Cantina del Tormento ore 19,30

Pierantoni – Abate duo

FedericoPierantoni – trombone; Marcello Abate - chitarra

Fuori Modena ore 19,30

Dj set

Dj Giovanni Santucci

Bottega Faustino ore 21

YLYNE

Frank Martino - Live Set; LSKA - Visuals

Bar Borsa ore 21,15

Dario Carnovale Trio

Dario Carnovale - pianoforte; Lorenzo Conte - contrabbasso; Andrea Michelutti - batteria

Porto Burci ore 21,30

Luce dal Porto

Jam session Night

11 Luglio

Bamburgher ore19

BRUNETTA / SANTUCCI DUO LIVE ESPLORAZIONI AL TERMINE DELLA NOTTE

Alessandro Brunetta - sax, tastiere; Giovanni Santucci - sampler, giradischi

