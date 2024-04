Vicenza Jazz: il programma completo, tra i big Paolo Fresu, Omar Sosa, Bill Frisell, Trilok Gurtu, Uri Caine

La ventottesima edizione (dal 13 al 19 maggio, con una serata di anteprima il 5 a Thiene), il festival New Conversations – Vicenza Jazz presenta il programma completo, gli appassionati potranno godere di una grande gamma di performance musicali che spaziano dal tributo a Gil Scott-Heron con Eric Mingus e Silvia Bolognesi, alla celebrazione dei grandi del jazz come John Coltrane e McCoy Tyner con Chico Freeman e Antonio Faraò. Il festival propone anche una serata dedicata a George Gershwin con l'Uri Caine Ensemble e concerti abbracciano stili che vanno dal jazz tradizionale al moderno, a influssi latino americani, in particolare cubani con Omar Sosa e Paquito D'Rivera.

PROGRAMMA

New Conversations – Vicenza Jazz 2024

PROLOGO

Domenica 5 maggio

ore 21, Auditorium Fonato di Thiene

Eric Mingus & Silvia Bolognesi

“Is That Jazz?” (Celebrating the Influences of Gil Scott-Heron)

Eric Mingus (voce, basso), Silvia Bolognesi (voce, contrabbasso), Emanuele Marsico (voce, tromba),

Pee-Wee Durante (voce, trombone, tastiere), Simone Padovani (voce, percussioni, batteria)

FESTIVAL

Lunedì 13 maggio

ore 18:30, Cinema Odeon Buena Vista Social Club di Wim Wenders

(Germania, 1998; documentario musicale; durata 108’). Anteprima nazionale del film restaurato dalla Cineteca di Bologna

ore 21, Teatro Olimpico

Craig Taborn Solo Piano. Craig Taborn (pianoforte)

Piano Summit. Four For Piano “From Duke to Bud (and Back)”

Danny Grissett (pianoforte), Dado Moroni (pianoforte), Francesca Tandoi (pianoforte), Margherita Fava (pianoforte)

Martedì 14 maggio

ore 19, Basilica Palladiana

Proxima – The young side

Luca Sguera & Margherita Fava

Luca Sguera (pianoforte), Margherita Fava (pianoforte)

ore 21, Teatro Olimpico

Paquito D’Rivera Quintet

Paquito D’Rivera (clarinetto, sax contralto), Sebastian Laverde (vibrafono), Pepe Rivero (pianoforte), Gaston Joya (contrabbasso), Mauricio Zottarelli (batteria)

ore 22:30, Basilica Palladiana

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

The Last Coat of Pink

“Water's Break” (music by Björk)

Alberto Dipace (pianoforte), Danilo Gallo (contrabbasso, balalaika bassa), Kathya West (voce, flauto bawu, 'mbira, percussioni)

Mercoledì 15 maggio

ore 18, Palcoscenico Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Proxima – The young side

Camilla Battaglia & Simone Graziano

Camilla Battaglia (voce), Simone Graziano (pianoforte)

ore 21, Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Chico Freeman & Antonio Faraò Quartet feat. Alex Sipiagin

“Celebrating our Heroes: John Coltrane & McCoy Tyner”

Alex Sipiagin (tromba), Chico Freeman (sax tenore), Antonio Faraò (pianoforte), Makar Novikov (contrabbasso), Pasquale Fiore (batteria)

ore 22:30, Palcoscenico Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

Emily Songs Quartet

“Il verso del fiore” nel giadino di Emily Dickinson

musica di Francesco Carta

Francesca Bertazzo Hart (voce, chitarra), Francesco Carta (pianoforte), Beppe Pilotto (contrabbasso), Luca Nardon (percussioni)

in collaborazione con Poetry Vicenza: Isabella Rizzato presenta “Il verso del fiore”

Giovedì 16 maggio

ore 18, Foyer della Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Proxima – The young side

Nerovivo - Evita Polidoro Trio

Davide Strangio (voce, chitarra), Nicolò Francesco Faraglia (chitarra), Evita Polidoro (voce, batteria, elettronica)

ore 19:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

Aperitivo Proxima – The young side

Wasted Generation

Iacopo Teolis (tromba), Gabriel Francesco Marciano (sax alto), Vittorio Solimene (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Cesare Mangiocavallo (batteria)

ore 21, Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Uri Caine Quartet feat. Barbara Walker

“Honoring Octavius Catto”

Uri Caine (pianoforte), Mike Boone (contrabbasso), Jim Black (batteria), Barbara Walker (voce)

Uri Caine Ensemble plays Gershwin

“Rhapsody in Blue”

Ralph Alessi (tromba), Achille Succi (clarinetto, sassofono), Joyce Hammann (violino),

Uri Caine (pianoforte), Mike Boone (contrabbasso), Jim Black (batteria), Theo Bleckmann (voce), Barbara Walker (voce)

ore 22:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

Lorenzo Simoni Quartet

Lorenzo Simoni (sax alto), Guglielmo Santimone (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Simone Brilli (batteria)

Venerdì 17 maggio

ore 16, Cinema Odeon

Berchidda Live

di Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara, Alessandro Rossi

(Italia, 2023; documentario; durata 94’)

Presentazione di Paolo Fresu, Riccardo Brazzale ed Enrico Ladisa

ore 18, Foyer della Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Proxima – The young side

Marco Centasso Quartet

Alberto Collodel (clarinetto basso), Giovanni Mancuso (pianoforte), Marco Centasso (contrabbasso/basso elettrico), Raul Catalano (batteria)

ore 19:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

Aperitivo Proxima – The young side

Syntax Quartet

Lorenzo Cucco (sax tenore), Michele Zanasi (chitarra elettrica), Frank Masetti (basso elettrico), Francesco Mascolo (batteria)

ore 21, Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Omar Sosa & Marialy Pacheco

“Manos”

Omar Sosa (pianoforte), Marialy Pacheco (pianoforte)

Paolo Fresu & Omar Sosa

“Food”

Paolo Fresu (tromba), Omar Sosa (pianoforte)

ore 22:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

Michele Polga Quartet

“Along Came Betty”

Michele Polga (sax tenore), Alessandro Lanzoni (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria)

ore 24, Cimitero Maggiore

Pierpaolo Vacca feat. Paolo Fresu: “Travessu” Paolo Fresu (tromba), Pierpaolo Vacca (organetto, fisarmonica piccola)

Sabato 18 maggio

dalle ore 15, Loggia del Capitaniato

Un giorno con la Scuola di musica Thelonious, dedicato a Wayne Shorter

docenti e allievi della Scuola Thelonious

dalle ore 16, Centro Storico Street band per le vie della città Banda Storta & Dixie Gang

Ore 18, Foyer della Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Proxima – The young side

Eddie and The Kids

Edoardo Ferri (chitarra), Enzo Pietropaoli (contrabbasso), Fabrizio Sferra (batteria)

ore 19:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

Aperitivo Proxima – The young side

Raise Four

Pedrollo Jazz Department

Zeno Merlini (sax), Francesco Benini (pianoforte), Thomas Dal Cappello (contrabbasso), Umberto Dal Barco (batteria)

ore 21, Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Trilok Gurtu

Trilok Gurtu (percussioni)

Dhafer Youssef & Eivind Aarset

Dhafer Youssef (oud, voce), Eivind Aarset (chitarra)

ore 22:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

Something About It

Dan Kinzelman (sax tenore), Giovanni Guidi (pianoforte), Igor Legari (contrabbasso), Fabrizio Sferra (batteria)

ore 24, Basilica Palladiana

Notte dei Musei: Paolo Birro

“Piano Reflections”

Paolo Birro (pianoforte)

Domenica 19 maggio

ore 6, Parco del Museo del Risorgimento e della Resistenza

Sade Mangiaracina Solo Piano

“Futura” (Omaggio a Lucio Dalla)

Sade Mangiaracina (pianoforte)

ore 18, Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

I classici e il suono: la storia del jazz con le parole di Matteo Bordone e la musica di Sonus Faber

ore 21, Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Bill Frisell Trio

with Thomas Morgan & Rudy Royston

Bill Frisell (chitarra elettrica), Thomas Morgan (contrabbasso), Rudy Royston (batteria)

Si aggiunge una nuova serata in coda al festival, il cui finale era inizialmente previsto all’alba di domenica 19 maggio con il concerto con Sade Mangiaracina. Il festival proseguirà invece anche per tutta la giornata domenicale: la nuova conclusione sarà la sera del 19 maggio nella Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza con il trio del chitarrista Bill Frisell, un nome che appartiene all’olimpo della sei corde non solamente jazzistica ma anche folk-rock-sperimentale. Frisell si esibirà con Thomas Morgan (contrabbasso) e Rudy Royston (batteria). L’affiatamento con questi due collaboratori di lunga data è tale che assieme a loro Frisell può indirizzare la propria musica in ogni direzione con la massima spontaneità. Con questo trio il chitarrista affronta il suo immenso repertorio originale ma anche i suoi prediletti standard folk e popular. Le esecuzioni sono ricche di interazione, rilassate come una conversazione tra amici che in qualunque istante può impennarsi in grooves trascinanti.

Le prevendite di questo concerto sono appena iniziate, mentre proseguono quelle degli altri big del cartellone annunciati già a inizio marzo. La Sala Maggiore del Teatro Comunale ospiterà la serata interamente dedicata a Uri Caine, prima in quartetto e poi con un largo ensemble in omaggio a Gershwin (16 maggio), i duetti di Omar Sosa, prima con Marialy Pacheco e poi con Paolo Fresu (il 17), gli esotismi di Dhafer Youssef con Eivind Aarset preceduti da un solo di Trilok Gurtu (il 18). Al Teatro Olimpico si ascolteranno invece il quintetto di Paquito D’Rivera (il 14) e il Piano Summit con Dado Moroni, Danny Grissett, Margherita Fava, Francesca Tandoi preceduti dal solo di Craig Taborn (il 13). Ancora al Teatro Comunale, nella Sala del Ridotto, si esibirà un’altra delle band principali del festival, il quintetto co-diretto da Chico Freeman e Antonio Faraò (il 15).

Qualche ritocco anche nella programmazione degli appuntamenti diurni del festival. Al programma della giornata inaugurale, lunedì 13 maggio, si aggiunge infatti la proiezione del celeberrimo film Buena Vista Social Club di Wim Wenders, col quale il regista tedesco nel 1998 rivelò al mondo un scrigno di tesori della musica cubana. Torna così sul grande schermo, nell’anteprima nazionale del film restaurato dalla Cineteca di Bologna, il gruppo di antiche glorie della musica tradizionale cubana: Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo… Artisti che oggi appartengono alla mitologia della musica cubana ma che all’epoca del film erano passati nel dimenticatoio ormai da decenni. Fu il chitarrista Ry Cooder (vecchio sodale di Wenders, già autore delle musiche di Paris, Texas) a rimetterli assieme per realizzare un disco e una tournée, creando un fenomeno planetario destinato a durare negli anni (e approdato anche a Vicenza Jazz, edizione 2009, per un indimenticabile concerto in Piazza dei Signori). Confessioni personali, percorsi musicali, racconti di vita vissuta s’intrecciano in un affresco, dipinto dalla macchina da presa di Wenders coi suoi tipici movimenti fluidi e avvolgenti.

Nella rinnovata programmazione del 19 maggio, si aggiunge inoltre un appuntamento pomeridiano di ascolto di classiche registrazioni jazzistiche attraverso Suprema, il nuovo rivoluzionario sistema audio prodotto da Sonus Faber (Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza).

Rimangono poi ancora da scoprire gli innumerevoli live che saranno ospitati dai locali cittadini, un pacco musicale a sorpresa che verrà aperto più in prossimità dell’inizio del festival: decine di appuntamenti che faranno lievitare i numeri della kermesse jazzistica, conferendole il suo tipico carattere di full immersion sonora, ubiqua e ricca di varietà stilistica.