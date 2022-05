Vicenza jazz: arriva la superstar John Scofield

Intero: 25,00 euro + d.p. Over 65: 20,00 euro + d.p. Under 30: 20,00 euro + d.p.

Sabato 21 maggio vedrà la presenza al Teatro Olimpico (ore 21) di una superstar della chitarra jazz come John Scofield, in trio con Vicente Archer al contrabbasso e Bill Stewart alla batteria. Il concerto è già tutto esaurito ma alcuni posti potrebbero comunque tornare disponibili la sera stessa.

A lanciare l’inarrestabile carriera di John Scofield sono stati gli anni trascorsi al fianco di Miles Davis e, successivamente, i dischi prodotti dalla Blue Note a partire dal 1990. Scofield è uno dei chitarristi jazz più influenti degli ultimi quattro decenni, ferratissimo solista post-bop da sempre aperto alle seduzioni della fusion, il funky, il soul jazz. E il suo trio è appunto un versatile strumento per muoversi liberamente in territori stilistici aperti.

SABATO 21 MAGGIO

ore 21 | Teatro Olimpico

John Scofield (chitarra)

Vicente Archer (contrabbasso)

Bill Stewart (batteria)

In via eccezionale, il live al Jazz Café Trivellato - Bar Borsa si terrà in orario da aperitivo (ore 18, ingresso gratuito), con le canzoni d’annata del Gatsby Swing Quartet: Rossana Carraro alla voce, Riccardo Bertuzzi alla chitarra, Beppe Calamosca a trombone e fisarmonica, Pasquale Cosco al contrabbasso.

In giornata si terrà anche l’ultimo degli appuntamenti con proposte emergenti a Palazzo Chiericati, dove alle ore 18 si esibiranno i Rame.

John Scofield (nato in Ohio nel 1951), dopo un apprendistato nei gruppi di Gerry Mulligan con Chet Baker, Billy Cobham & George Duke, Charles Mingus, Gary Burton e David Liebman, nel 1982 entra a far parte della band di Miles Davis. Sono anni in cui andava ancora forte il jazz-rock, al quale Scofield diede un personale contributo, prendendo parte ad alcuni dei gruppi fondamentali del genere. A lanciare definitivamente la sua inarrestabile ascesa in qualità di leader, oltre al triennio trascorso al fianco di Miles Davis, furono i dischi prodotti dalla Blue Note a partire dal 1990. Da allora la sua carriera non ha conosciuto momenti di arresto, mentre tra le collaborazioni successive spiccano il vertice chitarristico con Pat Metheny e il duraturo sodalizio iniziato nel 1998 con il trio Medeski Martin & Wood.

Scofield è uno dei chitarristi jazz più influenti degli ultimi quattro decenni, ferratissimo solista post-bop da sempre aperto alle seduzioni della fusion, il funky, il soul jazz. E il suo trio è appunto un versatile strumento per muoversi liberamente in territori stilistici aperti.

