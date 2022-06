Vicenza Jazz estate, dal 12 luglio ai Chiostri di S. Corona

Vicenza Jazz 2022 reloaded: dal 13 al 17 luglio (con in più un prologo il 12 luglio), la kermesse jazzistica torna in pista (ovvero sui palchi) per un’inedita sessione estiva che sarà un vero e proprio sequel del festival andato in scena a maggio, con concerti, proiezioni cinematografiche e una residenza artistica.

La stagione estiva di Vicenza Jazz conferma la ben nota sovrabbondanza produttiva della manifestazione, con star internazionali in prima serata (il Cross Currents Trio con Dave Holland, Zakir Hussain e Chris Potter, Kurt Elling, Vijay Iyer e una serata scientifico-musicale con Mario Tozzi ed Enzo Favata), altri appuntamenti forti di contorno e una miriade di live sparsi nei locali cittadini.

Vicenza Jazz estivo

I concerti estivi, che si svolgeranno tutti nello spazio all’aperto dei Chiostri di Santa Corona, sono, per l’importanza dei nomi in cartellone, un’appendice di lusso al festival primaverile.

Lo spettacolo del 14 luglio porterà il jazz fuori dai suoi schemi abituali: il sassofonista Enzo Favata creerà una colonna sonora elettro-acustica a sostegno delle parole di Mario Tozzi, scienziato, divulgatore e anche celebrità televisiva. Tra scienza e mitologia, Tozzi darà vita alla pièce “Mediterraneo, le radici di un mito”.

Il 15 sul palco all’aperto salirà il Cross Currents Trio, con la sua combinazione di tre leggende dei rispettivi strumenti: Dave Holland è uno dei più importanti bassisti della storia del jazz, Zakir Hussain è il virtuoso indiano delle tabla che più di ogni altro si è confrontato con il jazz statunitense, Chris Potter è uno dei più apprezzati ‘stilisti’ del sax. Con loro la musica non può che scorrere incontenibile e a stile libero.

Il 16 si ascolterà la più carismatica voce jazz maschile degli ultimi venti anni: Kurt Elling. Nel suo nuovo progetto “SuperBlue”, un quartetto con la partecipazione del chitarrista Charlie Hunter, il senso del groove assurge a una nuova dimensione grazie alle basi ritmiche ideate da un team di campioni dell’hip hop (DJ Harrison e Corey Fonville).

Il 17, Vicenza Jazz 2022 saluterà definitivamente il suo pubblico con Vijay Iyer, uno dei solisti che stanno definendo più chiaramente i contorni del pianoforte jazz contemporaneo. Il suo trio con la contrabbassista Linda May Han Oh e il batterista Tyshawn Sorey è stato da poco immortalato su un disco dell’ECM che è un trionfo di interplay e fertile inventiva.

Jazz & cinema

Un intreccio di jazz e cinema ai Chiostri di Santa Corona: il cartellone di Vicenza Jazz si salda a quello di Cinema Sotto le Stelle. Il 13 luglio Nosferatu il vampiro, capolavoro della cinematografia muta di cui ricorre il centenario (diretto nel 1922 da Friedrich Wilhelm Murnau), sarà musicato dal vivo dal quartetto del pianista Michael Lösch e della sassofonista Helga Plankensteiner.

Due pellicole di squisito interesse jazzistico saranno inoltre proiettate dopo i concerti di prima serata: il 14 luglio Gli Stati Uniti contro Billie Holiday (regia di Lee Daniels) e il 15 Jazz noir. Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet (regia di Rolf van Eijk).

PROGRAMMA

PROLOGO

martedì 12 luglio

Porto Burci, ore 21.00

FILIPPO VIGNATO SOLO

BACÀN Residency Opening Act

FESTIVAL

mercoledì 13 luglio

Chiostri di Santa Corona, ore 21.30 [CINEMA SOTTO LE STELLE 2022]

NOSFERATU IL VAMPIRO

film muto di Friedrich Wilhelm Murnau

musica dal vivo con Lösch-Plankensteiner Quartet

Michael Lösch (pianoforte), Helga Plankensteiner (sax, clarinetto), Enrico Merlin (live electronics), Nelide Bandello (batteria)

giovedì 14 luglio

Chiostri di Santa Corona, ore 20

MARIO TOZZI & ENZO FAVATA

“ Mediterraneo, le radici di un mito ”

Mario Tozzi (voce narrante), Enzo Favata (sax soprano, live electronics)

Chiostri di Santa Corona, ore 22.30 [CINEMA SOTTO LE STELLE 2022]

GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY

regia di Lee Daniels

venerdì 15 luglio

Chiostri di Santa Corona, ore 20

CROSS CURRENTS TRIO

featuring DAVE HOLLAND, ZAKIR HUSSAIN, CHRIS POTTER

Dave Holland (contrabbasso), Zakir Hussain (tabla, percussioni), Chris Potter (sax tenore)

Chiostri di Santa Corona, ore 22.30

WHAT'S NEW

BACÀN Residency Public Sharing

Restituzione pubblica della residenza artistica WHAT'S NEW

a cura dell’Associazione Culturale Bacàn

Chiostri di Santa Corona, ore 22.50 [CINEMA SOTTO LE STELLE 2022]

JAZZ NOIR . INDAGINE SULLA MISTERIOSA MORTE DEL LEGGENDARIO CHET

regia di Rolf van Eijk

sabato 16 luglio

Chiostri di Santa Corona, ore 20

KURT ELLING featuring Charlie Hunter

“SuperBlue”

Kurt Elling (voce), Charlie Hunter (chitarra), DJ Harrison (tastiere), Corey Fonville (batteria)

domenica 17 luglio

Chiostri di Santa Corona, ore 20

VIJAY IYER TRIO

featuring LINDA MAY HAN OH & TYSHAWN SOREY

Vijay Iyer (pianoforte), Linda May Han Oh (contrabbasso), Tyshawn Sorey (batteria)

Jazz in residenza

Dal 12 al 16 luglio, il trombonista Filippo Vignato sarà il mentore di una residenza artistica curata dall’Associazione Culturale Bacàn presso il Museo del Risorgimento e della Resistenza. A corollario di questa esperienza ci saranno due esibizioni: il 12 Vignato si esibirà in solo al centro culturale Porto Burci; il 15 ai Chiostri di Santa Corona (prima della proiezione cinematografica) gli artisti coinvolti nella residenza musicheranno dal vivo un’opera audiovisiva.