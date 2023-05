Vicenza in Lirica: Ecuba, Requiem, Così fan Tutte, ma anche beneficenza e nuovi talenti

Svelati i titoli principali dell’undicesimo Festival Vicenza in Lirica al Teatro Olimpico…e rideremo delle farfalle dorate… tra Ecuba, Requiem, Così fan Tutte, ma anche beneficenza e nuovi talenti.

Il festival Vicenza in Lirica, giunto alla sua undicesima edizione, svela i primi titoli in programma al Teatro Olimpico di Vicenza da giugno a settembre 2023. Il festival è organizzato dall’associazione Concetto Armonico con la direzione artistica di Andrea Castello, gode del sostegno del Ministero della Cultura, del sostegno e collaborazione del Comune di Vicenza, del patrocinio della Regione del Veneto e del sostegno di numerosi sponsor privati, linfa vitale per il principale festival di musica lirica, che si ripete dal 2013 nella città palladiana.

Saranno cinque i titoli al Teatro Olimpico di Vicenza, tra concerti ed opere, con protagonisti giovani cantanti lirici già avviati alla carriera, grandi nomi della lirica, orchestre ed ensemble di caratura internazionale. Non mancherà l’aspetto benefico, oltre che un’intesa attività di formazione attraverso le masterclass di canto lirico, l’Opera-Studio e il progetto “Artigiani all’Opera!” in collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza.

Il festival avrà inizio il 7 giugno alle ore 20.30 con il concerto “Finale” del Concorso lirico Tullio Serafin, che prevede un programma musicale dedicato all’opera Così fan tutte di Mozart. I teatri coinvolti per la serata di gala dedicata ai giovani cantanti lirici saranno: il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Carlo Felice di Genova, il The Israeli Opera di Tel Aviv ed il Teatro Tullio Serafin di Cavarzere. Una giuria di alta qualità, presieduta dal Maestro Alessandro Galoppini, casting manager del Teatro alla Scala.

Il 10 giugno alle ore 21 sarà la volta del tradizionale concerto benefico a favore di Assi Gulliver - Associazione Sindrome di Sotos Italia che si occupa di ricerca per una malattia genetica rara che colpisce un bambino su 14.000. Protagonisti del concerto saranno alcuni grandi nomi del panorama lirico internazionale. L’intero incasso verrà devoluto in beneficenza.

L’11 giugno alle ore 21 in occasione del progetto “Malipiero, Callas, Serafin maestri del ‘900” lanciato da Concetto Armonico, sarà protagonista l’opera Ecuba, con la straordinaria musica di Gian Francesco Malipiero, compositore Veneto di cui si celebra il cinquantesimo anno dalla morte. L’opera, tratta dalla tragedia di Euripide e che ben si addice al Teatro Olimpico, venne eseguita per la prima volta nel 1941 al Teatro Reale dell’Opera di Roma (ora Teatro dell’Opera) e diretto da Tullio Serafin. A dirigere l’Orchestra di Padova e del Veneto sarà la bacchetta indiscussa del maestro Marco Angius, con un cast di straordinari solisti, tra cui Laura Polverelli ed Alberto Mastromarino, ed il coro Iris Ensemble di Padova.

Il festival passerà alla tradizionale programmazione il 4 settembre alle ore 21 con il Requiem di Mozart eseguito da un cast stellare: Barbara Frittoli (soprano), Sara Mingardo (contralto), (tenore in via di definizione) e Riccardo Zanellato (basso), coro “Iris Ensemble” preparato da Marina Malavasi, Orchestra Camerata Musicale Città di Arco diretta da Marco Comin. Il 9 e 10 di settembre alle ore 20.30 (prova generale aperta al pubblico il 7 settembre) la tanto attesa produzione dell’opera Così fan tutte di W. A. Mozart con protagonisti i vincitori del Concorso lirico Tullio Serafin 2023, regia di Cesare Scarton e con l’Orchestra dei Colli Morenici diretta da Edmondo Mosè Savio.

Al cartellone previsto nel teatro coperto più antico al mondo si aggiungeranno altri concerti in Giardino del Teatro Olimpico, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Palazzo Thiene, Palazzo Chiericati, Oratorio di San Nicola, Chiesa di Santa Corona ed altri luoghi deputati della città di Vicenza.

I biglietti per le serate al Teatro Olimpico saranno in vendita su www.vivaticket.com oppure scrivendo all’indirizzo email della biglietteria del Festival biglietteria@vicenzainlirica.it.