Vicenza in Festival: arrivano le star della canzone italiana

Settembre di grande musica a Vicenza. Dal 7 al 13 settembre in scena la nuova edizione di Vicenza in Festival, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città, nell’ambito di ViOff. Sul palcoscenico di Piazza dei Signori i più importanti nomi della canzone italiana come Antonello Venditti (8 settembre), Francesco De Gregori (10 settembre), Max Pezzali (11 settembre) e Nek (13 settembre), oltre a due star del panorama musicale contemporaneo, Madame e Sangiovanni, in un esclusivo doppio concerto che inaugurerà il festival il 7 settembre.

I due artisti, entrambi vicentini e legati da un’amicizia anche fuori dalle scene, si alterneranno sul palco, con una parte riservata a Madame, l’altra a Sangiovanni.

Madame, con la sua hit “Marea”, è ora in tour con “Madame in tour Estate 2021”, dove porta il racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato tra Francesca e Madame. Nata a Vicenza nel 2002, a diciannove anni ha già conquistato un doppio disco di platino con “Voce”, tre dischi di platino (“Il mio amico”, “Madame” l’album e “L’anima” con Marracash) e cinque dischi d’oro (“Bugie” feat.Rkomi e Carl Brave, “Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”). “Voce” - scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo, produttori del brano – è anche la canzone che ha vinto il Premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo 2021 nella sezione Campioni e il Premio Lunezia sempre per il miglior testo.

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP “Sangiovanni” doppio disco di platino, “Malibu” triplo disco di platino, “Lady” triplo disco di platino, “Tutta la notte” disco di platino, “Guccy bag” disco d’oro, “Hype” disco d’oro) e oltre centosessanta milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana. Sangiovanni è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e MALIBU è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana. Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune. Nell’EP ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come DRD in “Malibu”, Zef in “Hype”, Bias in “Tutta la notte” insieme a DRD e “Guccy bag” e i Cosmpohonix nella cover “Maledetta Primavera”, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per “Malibu”.

L’8 settembre Antonello Venditti tornerà ad esibirsi dal vivo con “Unplugged Special 2021”. Il cantautore che nella sua incredibile carriera ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali, In questo speciale concerto ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, rivivendo il suo straordinario repertorio.

Anche Francesco De Gregori torna live il 10 settembre con una tappa del tour estivo “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”, che lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Infine, Max Pezzali sarà protagonista l’11 settembre del tour “Max90 Live”, con i brani che hanno segnato la musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883: un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e quelle storie che l’artista ha saputo raccontare così bene nei primi quattro album di successi del gruppo.

Infine, il 13 settembre, Nek. Nel recupero della data rinviata a luglio per maltempo, l’artista festeggia i 30 anni di carriera con un live voce e… contrabbasso elettrico: un viaggio fra aneddoti, storie, racconti di canzoni, fino alla hit “Un’estate normale”, ultimo progetto discografico, dove il pop incontra sonorità elettroniche e strumenti suonati.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e con il supporto di Banca delle Terre Venete (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea), AGSM AIM, Ceccato Automobili, Emisfero – Famila.

Inizio concerti ore 21.00.

Per l’accesso ai concerti è richiesto Green Pass.

Pochissimi biglietti ancora disponibili per i concerti.

Prevendite on line e nei punti vendita Ticketone.

Tutte le informazioni su: https://www.vicenzainfestival. it/