Vicenza in Festival: le rivelazioni dell'anno, Madame e Sangiovanni in concerto

Esclusivo concerto a Vicenza di Madame e Sangiovanni. Non finiscono le sorprese per Vicenza in Festival. Dopo l’annuncio del concerto di Madame il 7 settembre, in Piazza dei Signori, molto atteso dei fan anche perché “giocato” in casa dove la celebre rapper è molto amata, ora si aggiunge una vera chicca: ad alternarsi sul palcoscenico con la cantautrice vicentina ci sarà Sangiovanni, giovane pop star della musica italiana, anche lui vicentino, oggi al vertice delle classifiche con l’album omonimo e con il singolo Malibù. Insomma, una combinazione strabiliante, che nasce da un’amicizia anche fuori dalle scene, e che si potrà ascoltare esclusivamente a Vicenza, solo in occasione del festival. In Piazza dei Signori i due protagonisti si alterneranno, con una parte riservata a Madame, l’altra a Sangiovanni, ma si attendono nuovi dettagli dello show, che potrebbe riservare sorprese.

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP “Sangiovanni” doppio disco di platino, “Malibu” triplo disco di platino, “Lady” triplo disco di platino, “Tutta la notte” disco di platino, “Guccy bag” disco d’oro, “Hype” disco d’oro) e oltre centosessanta milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana. SANGIOVANNI è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e MALIBU è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana. Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune. Nell’EP ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come DRD in “Malibu”, Zef in “Hype”, Bias in “Tutta la notte” insieme a DRD e “Guccy bag” e i Cosmpohonix nella cover “Maledetta Primavera”, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per “Malibu”.

Madame, dopo aver pubblicato con Sugar il suo primo album in un progetto semplicemente intitolato “Madame”, ha appena annunciato il suo nuovo tour nei luoghi storici e di cultura, dal titolo “Madame in tour Estate 2021”, con il quale porterà il racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato tra Francesca e Madame. Nata a Vicenza nel 2002, a diciannove anni ha già conquistato un doppio disco di platino con “Voce”, tre dischi di platino (“Il mio amico”, “Madame” l’album e “L’anima” con Marracash) e cinque dischi d’oro (“Bugie” feat.Rkomi e Carl Brave, “Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”). “Voce” - scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo, produttori del brano – è anche la canzone che ha vinto il Premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo 2021 nella sezione Campioni e il Premio Lunezia sempre per il miglior testo. Il 4 giugno ha pubblicato con Sugar il singolo inedito “Marea”, che è già una hit ed è attualmente in programmazione su tutte le radio.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza. Gli altri artisti del cartellone sono Antonello Venditti (8 settembre), Francesco De Gregori (10 settembre) e Max Pezzali (11 settembre).

Inizio concerti ore 21.00.

I biglietti del concerto di Madame e Sangiovanni sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone dalle ore 18.00 di martedì 6 luglio.

Biglietti:

Doppio concerto Madame e Sangiovanni – 7 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 51,50 +diritto di prevendita

Poltronissima € 40 +diritto di prevendita

Poltrona € 33 +diritto di prevendita

Tutte le informazioni su: https://www.vicenzainfestival.it/