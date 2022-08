Vicenza in Festival: arrivano Il Volo, Nomadi, Mahmood, Gianna Nannini ed Enrico Brignano

È ricco il cartellone di Vicenza in Festival, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e realizzato nell’ambito di ViOff. Nel programma ci saranno il meglio della musica nazionale e della comicità, con attenzione anche alla solidarietà. Il cartellone vede in scena Il Volo (3 settembre), i Nomadi (4 settembre, in collaborazione e a sostegno della Fondazione di Ricerca Renale IRRIV), Mahmood (5 settembre), Gianna Nannini (7 settembre) e Enrico Brignano (8 settembre), per un settembre davvero magico e spettacolare.

Sabato 3 settembre il festival ospita Il Volo, una delle formazioni italiane più celebri nel mondo che fonde la musica classica con le melodie pop. Il trio, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, porterà sul palco i brani tratti del loro recente tributo a Ennio Morricone, insieme ad altri successi che hanno caratterizzato la loro carriera. LIVE IN CONCERT è infatti un rivivere tutte le grandi emozioni con il meglio del loro repertorio.

Domenica 4 settembre Vicenza in Festival si tinge dei colori della solidarietà, il ricavato del concerto dei Nomadi sarà devoluto alla neocostituita fondazione che opera all’interno dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza in collaborazione con il Dipartimento di Nefrologia per la cura delle patologie renali. I Nomadi, che già in passato hanno collaborato con il professor Claudio Ronco - direttore scientifico della Fondazione IRRIV - e sensibili a questo settore della ricerca, saranno in scena con il nuovo tour.

Lunedì 5 settembre Mahmood porterà a Vicenza una tappa del Ghettolimpo Summer Tour, con le sonorità dell’ultimo album (disco d’oro, pubblicato lo scorso giugno). Non si arresta infatti il successo dopo la sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest e la vittoria al 72° Festival di Sanremo con Brividi - il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia, certificato triplo disco di platino.

Mercoledì 7 settembre, in scena la voce del rock italiano, Gianna Nannini. Nel tour estivo sarà accompagnata da Davide Tagliapietra alla direzione musicale. Sarà un tour elettro acustico con una scaletta carica di energia che comprende le sue hit e tante sorprese, brani nuovi come "La Differenza", “L’aria sta finendo” e “Motivo”, e quelli storici che hanno segnato la sua carriera come "Primadonna", "Revolution" e “Sei nell’anima”.

Giovedì 8 settembre, nel giorno della Festa dei Oto, il nuovo show dell’amatissimo comico Enrico Brignano, in "Ma...diamoci del tu”: “quando parlo alla gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infìda, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. Avrei pure un paio di notazioni da fare sull’amore e sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe stranezze di questi tempi… ebbene sì, c’ho tanto da parla’”.

Inizio spettacoli ore 21.00.

Biglietti per gli spettacoli disponibili in prevendita nel circuito Ticketone on line e nei punti vendita.

Tutte le informazioni su: https://www.vicenzainfestival.it/

Vicenza in Festival è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza.