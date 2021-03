Visita guidata: Vicenza e le sue donne

Una visita guidata alla scoperta della vita delle tante donne che hanno fatto la storia di Vicenza: a partire da Allegradonna, la moglie di Andrea Palladio. Di lei si parla molto poco, eppure ha svolto un ruolo fondamentale per la vita del grande architetto. E poi Zenobia, la loro unica figlia femmina, e Maddalena Campiglia poetessa sublime elogiata anche da Torquato Tasso. Passando per Elisabetta Caminer Turra, raffinata editrice illuminista e illuminata, passeremo per i luoghi dove visse Maria Fogazzaro, la figlia prediletta del grande romanziere e giungeremo ai giorni nostri con Arpalice Pertile ed Elisa Salerno.



QUANDO: Sabato 07 Marzo – ORE 15.00

DOVE: Piazza Matteotti – Lato Iat

TARIFFA: €12 a persona



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@wetourguide.it



