Vicenza dietro le quinte: un tour al di là di Palladio

Se durante un fine settimana oppure un pomeriggio di shopping ci rechiamo in centro città per svagarci, la maggior parte di noi, quasi sicuramente, percorre sempre le vie più conosciute; se poi venisse a trovarci qualcuno da fuori città, la prima cosa che faremmo, sarebbe quella di accompagnarlo in passeggiata ad ammirare i palazzi più noti e le opere palladiane che rendono Vicenza così unica. Ma la conosciamo davvero la nostra città? Esiste una parte di lei che rimane spesso in sordina, un piccolo mondo poco esplorato proprio nel cuore del suo centro storico: è la Vicenza delle vie secondarie e dei palazzi signorili che forse conosciamo, ma di cui ignoriamo addirittura nome e storia.

Vicenza dietro le quinte, è un tour che attraverso tappe insolite nelle strade meno conosciute e fuori dagli itinerari più battuti, fa scoprire una parte del centro storico meno nota ma non per questo meno affascinante, dove le storie delle committenze si intrecciano a intrighi e curiosità.

QUANDO : Sabato 06 Marzo -2o21 - ore 14.30

DOVE : partenza da Piazza Castello (lato Coin)TARIFFA :

Costo 12 €

PRENOTAZIONI: info@wetourguide.it

INFO : www.wetourguide.it