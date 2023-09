Vicenza Comics&Games, fiera del fumetto: due giorni di festa della cultura geek

L’autunno di Vicenza si apre all’insegna della cultura geek: sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 arriva la 7° edizione di Vicenza Comics&Games, nella cornice di Fiera di Vicenza.

Fumetti, giochi da tavolo, videogiochi e molto altro sono ormai un fenomeno che collegano più generazioni, e Vicenza Comics&Games (cui manifesto è firmato da Dario Viotti) si propone come luogo di incontro per tutti coloro che sono appassionati, offrendo uno spazio sicuro per fare amicizia e scoprire nuove sottoculture.

Per la prima volta a Vicenza Comics&Games, il pubblico troverà 2 padiglioni di cui uno dedicato al gaming, agli e-sport, agli arcade, ai giochi carte collezionabili, da tavolo e di ruolo e l’altro dedicato ai fumetti e ai gadget per curiosi e collezionisti.

Ma ci saranno anche influencer, streamer, artisti, autori e, inoltre, non mancheranno esperienze attive ed entusiasmanti fra tornei, raduni, esibizioni, incontri con community con cui condividere interessi.

Ma chi saranno gli ospiti?

Per la prima volta a Vicenza Comics&Games ci sarà Pino Insegno: attore di formazione teatrale, presta la voce a personaggi come Viggo Mortensen Aragorn nel Signore degli Anelli e agli attori Will Ferrell, Denzel Washington, Liev Schreiber, Jamie Foxx, Sacha Baron Cohen, e tanti altri! Nel mondo dell’animazione ha prestato la voce Stan Smith in American Dad! e Diego ne L'era glaciale.

Potrete conoscere l'attore, doppiatore, comico, conduttore e direttore di doppiaggio italiano sabato 30 settembre sul palco principale alle ore 15.

Sempre sabato, ci sarà anche un nuovo ospite: Rocco Siffredi salirà sul main stage di Vicenza Comics&Games sabato 30 settembre, alle 17 sul main stage. L’icona pop e attore parlerà della sua carriera, di cultura del rispetto e di educazione sessuale.

E dalle 18 sarà possibile incontrarlo nell'area ospiti per il meet&greet con foto e autografi.

Domenica si aprono le danze con l'altro ospite speciale, ovvero Adrian Fartade, YouTuber che si occupa di divulgazione scientifica, dove tratta temi di scienza ed astronomia con un occhio di riguardo per le nuove generazioni.

Potrete assistere al suo talk domenica 1 ottobre sul palco principale alle ore 14.

Altro special guest è il talentuoso Danilo Bertazzi, che ricordano tutt? come Tonio Cartonio, nel suo intramontabile programma La Melevisione: domenica 1 ottobre ci sarà il suo talk alle ore 16 sul palco principale e, successivamente, il suo meet&greet nell'area ospiti, dove sarà possibile fare una foto con lui e ricevere il suo autografo.

Infine, ma non per importanza, a Vicenza Comics&Games 2023 sarà presente il duo Da Brozz, formato da due DJ celebri per i loro mashup, tanto che le loro produzioni sono supportate da artisti di fama internazionale, uno fra tutti Afrojack.

Domenica 1 ottobre appuntamento con i Da Brozz sul palco EGA STADIUM alle ore 17.

Ma a Vicenza Comics&Games ad ogni ora c’è dello spettacolo, questo grazie anche agli magnifici ospiti che animeranno entrambe le giornate della fiera.

Il doppiatore Pietro Ubaldi (voce di Doraemon, Patrick Stella, Taz e moltisssimi altri personaggi iconici) e i cantanti Stefano Bersola e Letizia Turrà saranno i protagonisti di DisneiAmo, lo show per tutti gli amanti della Disney che sarà in scena domenica 1 ottobre dalle 17 sul palco principale. DisneiAmo è uno show live frizzante e interattivo, impostato sulla straordinaria direzione artistica di Giorgia Vecchini, che ripercorre i più grandi capolavori animati creati dal papà di Topolino dal 1937 fino ai nostri giorni, tra medley, sketch e canzoni indimenticabili che hanno fatto sognare intere generazioni!

E poi?

Le star di Vicenza Comics&Games non finiscono qui: sabato 30 settembre sul main stage parleremo di doppiaggio con Giulia Maniglio ed Elisa Giorgio.

Giulia Maniglio presta la sua voce ai personaggi Makomo in Demon Slayer, Yuta Okkotsu in Jujutsu Kaisen, Tsunoda di Aggretsuko, S, Toru Hagakure in My Hero Academia, ecc… Il pubblico conosce Elisa Giorgio per il doppiaggio di Yor Forger in Spy X Family, Kai Harn in Bastard, Mazki Zenin in Jujutsu Kaisen e Sajuna Inui da My dress up darling.

Domenica 1 ottobre, invece, avremo sul main stage Valentina Pallavicino e Simone Lupinacci. Valentina Pallavicino è la doppiatrice che dà vita ai personaggi di Setsuko Sasaki in Jujutsu Kaisen, Yoriko Kosaka in Tokyo Ghoul, Lisanna Strauss da Fairy Tail, Marimo Hatanaka in Shugo Chara! La magia del cuore, mentre Simone Lupinacci è la voce di Izuku "Deku" Midoriya da My Hero Academia e Shoyo Hinata da Haikyu!! L'asso del Volley.

Grazie alla collaborazione di ImaCrew, dopo il talk dei doppiatori si potranno incontrare nell'AREA OSPITI per il meet & greet.

Anche la musica avrà la sua importanza a Vicenza Comics&Games:

Il Pianista degli anime Edoardo Brugnoli, sarà presente durante l’evento per accompagnare diversi talk e, ciliegina sulla torta, con la cantante Elisa Rosselli rivivremo le avventure delle magiche fatine Winx subito dopo il talk fi Pino Insegno sabato 30 settembre alle 16.

Ma non solo: sabato 30 settembre alle 14 avremo con noi anche le creators e divulgatrici Beccamorta e La Necroturista, che terranno una conferenza sul tema del necroturismo e molto altro ancora.

La possibilità di immergersi in un mondo fantasioso e spensierato sará aperta a tutti: qui di seguito illustreremo le aree tematiche che saranno presenti in fiera e le rispettive attività, mentre per le informazioni su dove e quando potrete incontrare gli ospiti di Vicenza Comics&Games, rimandiamo al programma presente qui.

In collaborazione con GAME OVER COMPUTER, torna il padiglione dedicato al pubblico che vorrà vivere il gaming da vero protagonista con oltre 100 postazioni con PC da gaming e console next gen con i migliori titoli a vostra disposizione e completamente gratuiti.

Arcade Story

Un'area ancora più grande della passata edizione vi aspetta per farvi divertire con i titoli più famosi degli anni 80 e 90 come Bobble Bubble, Puzzle Bubble, Metal Slug, Street Fighter II, 1942, Final Fight, Super Puzzle Fighter II Turbo, Bomb Jack, Wonder Boy III Monster Lair, The Simpson, Tetris, Sailor Moon, Golden Axe, Super Pang, Mortal Kombat, Ghouls'n Ghosts e Cadillacs and Dinosaurs.

Combatti con le spade laser come un vero Jedi!

Direttamente dal mondo di STAR WARS il pubblico potrà scoprire il combattimento con le lightsaber, grazie alla LUDOSPORT grandi e piccini potranno imparare e scoprire questo sport incredibile!

Giochi da tavolo

Impossibile non amarli, il pubblico troverà a loro completa disposizione tantissime aree ludiche dove poter giocare con tantissimi giochi da tavolo, boardgames, miniature e card games collezionabili.

Ghostbusters Italia

L'unico gruppo ufficiale Italiano vi aspetta per un weekend incredibile: nella loro area saranno in mostra tutti gli accessori e cimeli dei film. Troverete gli acchiappafantasmi, potrete fare selfie e foto con loro e, ricordate, sono pronti a credere in voi!

Itasha Italy

Sarà possibile farsi foto con le mitiche auto Itasha Italy, tanto famose in Giappone, decorate con grafiche ispirate a Manga, Anime, e Videogiochi.

Cosplay & Co.

Ospiti dal mondo Cosplay saranno presenti durante l'evento e sarà possibile incontrarli durante i loro meet & greet nell'AREA OSPITI.

Ritorna anche l'attesissima GARA COSPLAY, che si terrà domenica 1 ottobre dalle ore 15 con appuntamento al palco principale per entrare nel multiverso del divertimento! Per tutti i cosplayers saranno presenti set fotografici professionali in collaborazione con i fotografi di AIFA COSPLAY.

E naturalmente fará parte della fiera la KPOP AREA, dove si radunerá la comunità di fan degli idol coreani, coordinata da KST - Kpop Show Time, con esibizioni, ospiti e area mercato, dove trovare dischi, merchandise originale e fan-art.

L’evento si terrá a Fiera di Vicenza (Via Oreficeria, Vicenza VI) e avrá a disposizione ben due padiglioni.Orari d’apertura

30/09 ore 10-19

01/10 ore 10-19

BIGLIETTI

? Ticket online € 9,00 + comm. serv. (totale € 10,10) fino a esaurimento disponibilità; ? Abbonamento nominale on line 2 giorni € 17,00 + comm.serv. (totale € 18,10); ? Biglietto unico alla cassa € 14,00 disponibile nei due giorni di manifestazione fino alla chiusura dell’evento.