Vicenza celebra la Giornata contro la povertà, operatori e volontari incontrano i cittadini

Domenica 17 ottobre dalle 18 alle 21 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, si terrà nella Loggia del Capitaniato un momento di incontro e scambio tra gli operatori impegnati nel contrastare il fenomeno e i cittadini. Saranno presenti i rappresentanti della rete dei servizi operanti in città, che porteranno la loro testimonianza e distribuiranno materiale informativo.

La Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà è stata istituita nel 1992 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La risoluzione invita gli Stati Membri a dedicare questa giornata alla promozione di iniziative volte all’eliminazione della povertà e dell’indigenza anche grazie al supporto di organizzazioni governative e non governative.

Nata dall'iniziativa di Padre Joseph Wresinski e di circa 100,000 difensori dei diritti umani riuniti il 17 ottobre 1987 sulla piazza del Trocadero a Parigi, per esprimere il loro rifiuto della miseria e per esortare l'umanità ad unirsi per far rispettare i diritti umani, tale Giornata viene celebrata in questa data, ogni anno dal 1992.

“L’iniziativa – afferma l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto - in Loggia del Capitaniato è un'occasione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di incontro con i cittadini per mostrare loro gli sforzi che amministrazione e privato sociale mettono in campo per dare risposte strutturali e non episodiche ai bisogni delle persone in povertà estrema, a partire dalla salute e dalla condizione abitativa. Anche a Vicenza, come in tutte le città capoluogo d’Italia, risiedono numerose persone in condizioni di marginalità, che non hanno una casa o che vivono in una dimora impropria. Operatori e volontari si impegnano ogni giorno per dare loro un aiuto. Un esempio è costituito dalle unità di strada, che incontrano durante le uscite persone senza tetto offrendo bevande calde, cibo, vestiario e un momento di scambio e relazione”.

“L’impegno nell'ambito del sociale per aiutare le persone in difficoltà rientra da sempre tra i nostri scopi – afferma Paolo Michelini, presidente del Lions Club Vicenza Palladio – Un impegno che quest’anno verrà rinnovato con uno slancio ancora maggiore. Il Lions Club Vicenza Palladio compie infatti il quarantunesimo anno d’età, durante il quale verrà dedicata un'attenzione particolare a favore degli ultimi. Con il contributo all’iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali per la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, diamo quindi avvio alle proposte per stare a fianco delle persone più fragili”.