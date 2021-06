Vicenza by bike. Le porte della cinta muraria

Una facile pedalata di una decina di chilometri lungo il percorso delle mura cittadine. Dalla cinta più antica alle aggiunte scaligere e veneziane, seguendo l’evolversi della città nel corso dei secoli. Un percorso che porta a scoprire le varie porte della città, i tratti di mura ormai invisibili e quelli perfettamente integri, le fortezze che ne presidiavano i punti cruciali.

DOMENICA 27/6 DALLE ORE 09:30

Prezzo: € 3,00

Gratuità: fino ai 12 anni compiuti.

Durata tour: massimo 2 ore

Partenza dall'ufficio IAT di piazza Matteotti, 12.

Il numero massimo dei partecipanti sarà stabilito in ottemperanza alle normative in vigore.

Prenotazioni richieste come da direttive anticovid in vigore.



Si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo al fine di espletare le pratiche di iscrizione al tour e garantire la partenza con puntualità.

In caso di pioggia il tour sarà annullato.

Info e prenotazioni

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

tel. 0444 320854

iat@comune.vicenza.it

Prenotazioni online

https://www.vicenzae.org/it/vicenza-tour-2021

