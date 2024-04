Non c’è due senza tre! Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2024 la città del Palladio verrà invasa nuovamente da un’ondata di piume e lustrini.

L’associazione ARCI Hurly Burly APS torna con la terza edizione del Vicenza Burlesque Festival sempre dedicata all’arte, alla creatività ma soprattutto all’inclusione. Hurly Burly nasce a Vicenza nel 2016 e organizza eventi pubblici e privati collaborando con performer nazionali ed internazionali del mondo del burlesque, e non solo. Dal 2019 produce e presenta lo spettacolo itinerante That's Burlesque!

Propone workshop e masterclass dedicati ad amatori e professionisti del mondo del burlesque ed interessanti percorsi di body positive centrati sull’accettazione corporea a l’autostima senza discriminazione di genere o di età. Nel 2023 si trasforma in Hurly Burly APS, un’associazione di promozione sociale fortemente convinta che la musica, il teatro, la danza e le varie arti performative possano essere valorizzate non solo come forme di intrattenimento ma anche come potenti linguaggi di comunicazione per superare tabù e pregiudizi, diventando così preziosi strumenti per contrastare stereotipi e disparità. Anche quest’anno il direttivo ha scelto di organizzare il festival in due giornate: la prima dedicata ad una contest e la seconda caratterizzata da un workshop e un Lunch Show. Obiettivo del Festival rimane come ogni anno quello di dare la possibilità al pubblico di scoprire il mondo del burlesque non solo come spettacolo ma soprattutto come una sorta di "azione culturale" che da priorità all'espressione creativa e si allontana decisamente dalla banale volgarità.

Sabato 18 Maggio Contest Night

Sabato 18 Maggio presso il Teatro San Marco di Vicenza si svolgerà la terza edizione della Contest Night: durante la serata 10 performer, quest’anno equamente distribuiti tra nazionali ed internazionali si esibiranno per contendersi il titolo di Re o Regina del Vicenza Burlesque Festival 2024. In giuria saranno presenti: Kitten De Ville (Miss Exotic World 2002), Tuna Tartare (vincitrice del Vicenza Burlesque Festival 2023), Ella Bottom Rouge (the Mediterranean Wave of Burlesque, producer di Wet!, BitchBox ) Fulvia Pisa (ArteModa Creazioni), Jessica Frascarelli (EffPlume), Mirco Fattore (direttore artistico del Teatrò di Abano Terme), Halina Seltmann (Nasty Boys Saloon di Treviso). A coordinare la giuria ci sarà Miss Purple, in qualità di performer e rappresentante dell’associazione ARCI Hurly Burly APS Location: Teatro San Marco, situato a Vicenza - Contrà San Francesco 76 ore 19.00 opening party ore 21.00 inizio spettacolo Costo del biglietto: -biglietto in prevendita online intero platea 26€ , ridotto platea (under 14) 16€ -biglietto acquisto in serata, dopo la chiusura delle vendite online (18/05 ore 17:00) 30 € Acquisto biglietti: sul sito del Teatro San Marco - Vicenza (+39 0444922749)

Domenica 19 Maggio Lunch Show

Domenica 19 Maggio il festival prosegue all’Hotel De La Ville di Vicenza con un appuntamento speciale rivolto sia a professionisti ma anche neofiti che desiderano partecipare al workshop di un’ icona del burlesque mondiale: Kitten De Ville. Il laboratorio artistico “Take it off” si terrà dalle ore 11:00 alle ore 12.30 presso la sala congressi Palladio della struttura ospitante. Info e iscrizione WORKSHOP : Pocket Girl +39 329 720 8600 vicenzaburlesquefestival@gmail.com Il weekend si concluderà con un Lunch Show condotto da Miss Cherrylips. Si esibiranno: - Ella Bottom Rouge, The Mediterranean Wave of Burlesque nota per i suoi capelli nero corvino, la pelle color caramello e i movimenti sinuosi come le onde del mare da cui le è nata - l'artista più votata o il più votato dal pubblico durante la Contest Night - Lunette Rose e Luda Von Licorice, due promesse emergenti nel panorama del burlesque italiano e parte dell’associazione Hurly Burly APS - Vally La Belle, artista premiata ai Bologna Burlesque Days 2023 - Miss Mia, stage manager e stage kitten membro del direttivo dell’associazione Prenotazioni LUNCH SHOW: Miss Cherrylips +39 348 478 7480 vicenzaburlesquefestival@gmail.com LINK UTILI: -Acquista il biglietto qui: https://ticket.cinebot.it/s.marco/titolo/78_vicenza-burlesque-fe -Prezzi e hotel convenzionato qui: https://drive.google.com/file/d/1QPJ94VZZq48uQ6dSLQ6F9s4fObyao3ki/view -Prenota il lunch clicca qui: https://wa.me/393484787480/?text=Vorrei%20effettuare%20una%20prenotazione%20per%20il%20Burlesque%20Lunch%20 Instagram> https://www.instagram.com/vicenzaburlesquefestival facebook> https://www.facebook.com/vicenzaburlesquefestival