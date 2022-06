Viart: artigianato, cocktail e musica al Castello di Thiene:

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Atmosfera giovane e entusiasmante in compagnia dei prodotti della distilleria e al suo “principe”, ospite del Castello di Thiene: il bitter Gagliardo, servito dai bartender nelle diverse combinazioni di cocktail e prodotti della distilleria. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici artigianali delle aziende locali! E tra le nobiltà dei distillati, c’è anche la regina: la musica swing dei Rocknroll Circus e le sue sonorità espresse dal gruppo Silicon Kafè, per apprezzare una serata speciale tra le atmosfere del Castello e i prodotti enogastronomici artigianali.

Il calendario di eventi di ViArt, portale dedicato alla scoperta dell’artigianato, parte l’11 e 12 giugno (e in replica il 18 e 19) dal Castello di Thiene

all’insegna dell’artigianato artistico, enogastronomico e della buona musica

Viart porta in contesti architettonici unici con l’intento di far intraprendere un viaggio esperienziale nei saperi e sapori artigianali strettamente collegati al patrimonio artistico del territorio. Per il primo evento dell’estate è stato scelto il Castello di Thiene, con l’intento di promuovere la conoscenza di manufatti e attività artigianali strettamente collegati alla sede che li ospita, creando una forma di rappresentazione con visite guidate, intrattenimento e degustazione.

Nei due fine settimana dell’11 e 12 giugno, del 18 e 19 giugno, quindi per ogni sala del Castello verranno raccontate delle storie attraverso manufatti di artigianato artistico contemporaneo, interpreti degli spazi, degli affreschi, della vita in villa.

Per la Sala del Camino, i maestri artigiani della sartoria e oreficeria riproporranno gli abiti e ai gioielli degli affreschi con gli Episodi di Sofonisba e Massinissa o della Banchetto di Cleopatra. La parola d’ordine è “seduzione”, interpretata dalle Sartorie Daniela, Girardi, Giulietta, Mode Mirella, Muzzolon, con eleganti abiti dalle trasparenze raffinate e morbidezza delle forme, e da Aldighieri Gioielli, Bazzo, Laura Balzelli, Laura Visentin, Preziosi Salvato con i gioielli in oro e argento, perle e pietre preziose.

Nella Sala del Biliardo e nel Salone Rosso, che hanno visto storie e segreti tra uomini al biliardo o tra dame in salotto, saranno protagonisti i maestri artigiani che con la loro manualità e competenze, ieri come oggi, creano cornici importanti, fregi intarsiati e tappezzerie preziose: sono le Cornici di Essequadro e Images, l’intaglio di Marco Ziviani, le Tappezzerie di Bruscato e Laspa.

La Sala di Fetonte e la Sala da pranzo prenderanno vita, la prima esprimendo l’arte tutta artigiana del restauro con Laura Vejngerl e Fondazione Engim, la seconda riportando ai fasti di una tavola che racconta l’antica e preziosa arte della ceramica e porcellana, grazie a Ceramiche Barettoni, Cattin Porcellane, Ceramiche Dal Prà, V.B.C. Casa, ma anche ai bicchieri in vetro di Soffieria Parise.

Le visite, organizzate in turni, saranno condotte da guide autorizzate e si concluderanno con una degustazione finale di prodotti artigianali vicentini.

Negli stessi fine settimana Viart, e sempre al Castello di Thiene, propone anche due appuntamenti serali con eventi musicali abbinati alla scoperta di distillati e birre artigianali. Si comincia sabato 11 con “Distillati Schiavo e swing sotto le stelle” in compagnia dei prodotti della distilleria Schiavo di Costabissara e al suo “principe”, il bitter Gajardo, servito dai bartender nelle diverse combinazioni di cocktail e prodotti della distilleria, abbinati ad altre degustazioni. La musica swing del gruppo Silicon Kafè renderà ancora più speciale la notte al Castello.

Sabato sera 18 giugno è invece il turno di “Atmosfere regali con la birra Pasubio”, evento dedicato alla scoperta e degustazione delle birre artigianali Pasubio di Torrebelvicino. Birre e prodotti enogastronomici verranno serviti con l’accompagnamento musicale alla Scledum Jazz Band, band d’impostazione classica americana, che spazierà tra generi musicali diversi.

Un modo diverso di vivere l’estate grazie a proposte di carattere nuovo, gustando i saperi e i sapori dell’artigianato vicentino: elemento che distingue anche gli altri eventi in programma.