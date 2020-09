Viaggio in Patagonia, letture per terra e per mare

Appuntamento a Vicenza, venerdì 25 settembre, ore 17 - 18.30 – chiostro di San Lorenzo

Per “Il Veneto legge” 2020 dedicato quest’anno al tema del viaggio, l'Associazione culturale Pigafetta 500 invita alla lettura delle più belle pagine dedicate alla Patagonia, a partire dal primo a scriverne, il vicentino Antonio Pigafetta, che diede anche il nome a queste terre.

500 anni fa per la prima volta l’uomo europeo metteva piede su una terra ai confini del mondo. Metafora del nulla e dell’estremo e del viaggio per eccellenza, ha trovato i suoi maggiori interpreti in scrittori, scrittori-viaggiatori e viaggiatori-esploratori, come Antoine de Saint’Exupéry, Bruce Chatwin, Francisco Coloane, Luis Sepúlveda...e ancora Charles Darwin, che vi trovò spunto per la teoria dell’evoluzione, Don Patagonia, il prete salesiano che ne calpestò gli infiniti spazi, e Giacomo Bove, che coi suoi viaggi ispirò Emilio Salgari.

Attraverso la voce di lettori e viaggiatori, Pigafetta 500 vuole continuare a viaggiare, per terra e per mare, raccontando di uno spazio che conserva “la mayor concentración de historias del mundo”.

L’iniziativa è aperta e ad ingresso gratuito, ma i posti sono limitati. Si consiglia di arrivare con una decina di minuti di anticipo. Per chi volesse partecipare come lettore, si raccolgono proposte di adesione a: info@pigafetta.it.

