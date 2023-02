Viaggio dentro di sé

I grandi Classici dell'India, come la Bhagavad-gita e gli Yoga Sutra di Patanjali, ci insegnano com trasformare i nostri contenuti inconsci che condizionano le nostre scelte, lo stato d'animo e l'attitudine verso la vita.

Questo è il primo e fondamentale presupposto per approdare a quel reale e duraturo benessere che appartiene alla nostra natura spirituale.

Durante l'incontro del 25/02/2023 si parla di come fondare noi stessi e la nostra esistenza su basi solide, affrontando le numerose crisi come occasioni di elevazione e superando i nostri limiti grazie ad un nuovo modello di pensiero e una maggiore consapevolezza di sé.



