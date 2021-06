Viaggio al centro della birra: l'aperitivo letterario a Marostica

Giovedì 1 luglio, a partire dalle ore 20:00, il Ristretto 104 di Marostica ospita il suo primo aperitivo letterario. Sarà ospite Matteo Malacaria, docente di comunicazione e sommelier della birra, autore del libro d’esordio Viaggio al centro della birra, che verrà presentato al pubblico durante la serata.



L’opera racconta un’insolita luna di miele che ha portato l’autore a percorrere gli Stati Uniti on the road, da Est a Ovest in 42 giorni, attraverso 30 birrifici americani. Un diario di viaggio che dimostra l’esistenza di un modo diverso di viaggiare e molto saporito.



Durante la presentazione sarà proiettato il materiale fotografico del viaggio e l’autore accompagnerà l’assaggio di due birre artigianali, interpretazioni italiane di stili birrari statunitensi.



Ingresso gratuito, prenotazione consigliata tramite 3477943925.

