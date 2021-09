Vi wine festival: eventi, degustazioni eno-gastronomiche, showcooking

Prezzo non disponibile

L’arte vitivinicola si intreccia ai sapori e ai profumi del territorio. È pronta ad alzare il sipario la seconda edizione di ViWine Festival in scena dal 24 al 26 settembre 2021 in piazza dei Signori.

Il cuore della città si veste a festa per ospitare le migliori eccellenze vitivinicole della provincia, frutto della maestria di veri e propri artisti che dalla vigna ogni giorno, con amore e cura, conferiscono nel calice la loro più grande opera d’arte.

Oltre 30 le case vitivinicole vicentine presenti, tra piazza dei Signori e piazza Biade, con più di 150 etichette, che si faranno conoscere attraverso degustazioni al grande pubblico di visitatori. Non solo buon vino, ma anche prelibati piatti della nostra tradizione culinaria: 11 gli espositori che porteranno all’ombra della Basilica Palladiana le loro specialità.

Ospite d’eccezione, in Corte dei Bissari, Ferrari Trento, che affascinerà gli appassionati delle bollicine. Ogni calice sarà accompagnato da piatti studiati ad hoc a base di pesce crudo e cotto.

Al pubblico sarà proposto l’acquisto di un vero e proprio kit del “degustatore” che permetterà ai visitatori di conoscere e assaporare il vino delle oltre 30 aziende vinicole vicentine presenti attraverso l’utilizzo di gettoni, di una sacca con un calice e di una mappa del percorso acquistabili in loco. Mentre le prevendite, con sconti speciali, saranno disponibili sul sito www.viwinefestival.it fino alle 24 del 23 settembre.

Una tre giorni che darà vita anche a incontri culturali, spettacoli e talk tematici, frutto della sinergia con tutte le associazioni di categoria del territorio, allo scopo di divulgare e valorizzare la cultura del nettare di Bacco, che da sempre contraddistingue il territorio vicentino.

In particolare Coldiretti Vicenza porterà in Loggia del Capitaniato alcune discussioni per presentare il mondo vinicolo oggi, tra strategie e prospettive, attraverso le storie dei maestri del vino.

Spazio anche all’intrattenimento. Sabato 25 alle 18 in Loggia del Capitaniato, “Mercanti e viaggiatori veneti: Querini, una storia di mare”: la straordinaria storia di Pietro Querini sarà raccontata dalla voce di due fantastici attori che porteranno in scena il suo affascinante viaggio. Lo spettacolo è a cura di Chiara Franceschini con la direzione artistica di Edoardo Billato.

Domenica 26 entrerà in scena di Luciano Gaggia ad animare piazza dei Signori con “MixerChef”, showcooking scenografico a ritmo di musica a cura di Dj Gaggia e Tva Vicenza.

L'inaugurazione è prevista venerdì 24 settembre alle 21.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Le degustazioni dovranno avvenire nei tavolini predisposti nelle zone accanto agli espositori, sia in piazza Biade che in piazza dei Signori.