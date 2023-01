Vespertina live al Drunken Duck di Piazza delle Erbe

Domenica 22 gennaio alle 18,30 concerto di Vespertina a Drunken Duck di Piazza delle Erbe a Vicenza.

Vespertina è cantautorato dark folk, canti crepuscolari, melodiare fosco ed etereo. Dopo l'uscita di Glossolalia nel 2016 (Dio Drone, Dischi Bervisti, Toten Schwan Records) la contessa del vespro si è esibita per tutto lo stivale, dividendo il palco con artisti come King Dude, Emma Ruth Rundle, Boy Harsher, Esben and the Witch, Caterina Palazzi, Lili Refrain. Un live emozionale, un'esperienza intima e corale allo stesso tempo, litanie per la notte.

