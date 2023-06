Vespaday Vicenza raduno in Piazza San Lorenzo

I vespa Club della Provincia di Vicenza si incontrano per condividere passione ed eleganza delle loro Vespa in un contesto cittadino storico aperto al pubblico: lo slogan "Get Out Your Vespa" (tira fora la vespa) che accompagna l’evento, è un invito a condividere la passione per le loro “belle” in Piazza.

DOMENICA DALLE ORE 09:30 ALLE 18:30

Vespaday Vicenza in Piazza San Lorenzo

9.30

Apertura esposizione ai vespisti, appassionati e simpatizzanti

Parcheggio riservato ai soci del Vespa Club Italia.

9.30-12.30

Iscrizione Vespeleganza

Concorso di eleganza riservato ai soci dei Vespa Club della Provincia di Vicenza e loro Vespa dal 1946 al 1979

11.00-14.00

Aperivespa e pranzo

Aperitivo in Piazza San Lorenzo (o locali nelle vicinanze).

Possibile ristoro presso stand street food

14.00-16.00

Sfilata e premiazioni Vespeleganza

Partecipazione del Registro Storico sfllata e presentazione dei mezzi e dei piloti

17.30…

Vespritz: Aperitivo & NIGH TRAIN DJ SET - Rena, JJ & Leonida.

18.30 saluti e baci

Organizzazione a cura di: Vespa Club Vicenza, non ho l’eta, Vespa Club Rossano Veneto ed Arzignano.

Allestimento ed esposizione riservata ai soci dei vespa club della Provincia di Vicenza.

Info: vespaclubvicenza@gmail.com - Cell: 39 351 845 7780

Parcheggio auto/moto consigliati: Park Fogazzaro, Park Cattaeno, Park Teatro.

Pre-registrazione parcheggio gratuito riservato (per soci del Vespa club Italia) cliccando sul seguente link:

https://forms.gle/n5ed3tVAMvSe2XQk8